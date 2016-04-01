Vừa qua, đoàn làm phim "Mặt nạ máu" đã chính thức ra mắt giới truyền thông sau khi hoàn thành quá trình quay tại TP.HCM và Đà Lạt. Ngoài sự tham gia diễn xuất vai nữ chính của Tinna Tình, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn t? vi ên bao gồm Hoài Linh, Tấn Beo, Thu Trang, Nguyễn Phi Hùng, Dương Cẩm Lynh, Khởi My,...

"Mặt nạ máu" là câu chuyện về Khiết Đan (Dương Cẩm Lynh) là ca sĩ nổi tiếng, cô yêu và có một đứa con bí mật với đại gia Nguyễn (Nguyễn Phi Hùng) vốn đã có gia đình . Vào ngày Nguyễn chính thức ly dị vợ, anh đột nhiên mất tích. Trong lúc Khiết Đan đang lo lắng thì bất ngờ Thu (Tina Tình) – vợ của Nguyễn gọi cho cô thông báo anh đã chết. Thu hẹn gặp cô tại nhà để chia gia tài và nhìn mặt chồng mình lần cuối. Khi đến ngôi nhà của Nguyễn, Khiết Đan bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.

Tinna Tình chết trong tay Hoài Linh

Vào cuối năm 2012, nữ ca sĩ Việt kiều Tinna Tình từng phát hành cuốn tự truyện Mặt nạ gây xôn xao trong dư luận vì chuyện tình chấn động giữa cô và đạo diễn Charlie Nguyễn. Đạo diễn Đỗ Thành An sau khi đọc xong cuốn sách đã ngỏ lời với Tinna Tình về việc chuyển thể thành bộ phim kinh dị. Sau đó cả hai đã mất 2 năm để chuẩn bị và cùng hoàn tất khâu kịch bản. Tuy nhiên, cô và Thành An chỉ lấy 10% ý tưởng từ câu chuyện và biến nó thành thể loại kinh dị xen lẫn hài hước.

Nhắc đến quá trình thực hiện bộ phim, Tinna Tình nhớ nhất cảnh cô nằm chết giữa dòng suối lạnh ngắt tại Đà Lạt. Tinna Tình cho biết, nhân vật bà Thu trong phim mà cô đóng là một người phụ nữ giàu có, bí ẩn và rất quyền lực. Trong một lần xô xát bên cầu với chồng, bà Thu chẳng may bị rơi xuống suối. Lúc đó nhân vật do Hoài Linh đóng cũng vừa kịp thời có mặt.

"Trong phim, Hoài Linh là bạn trai của tôi. Đây là một mối tình tay ba. Hoài Linh rất yêu tôi nên khiến tôi có bầu. Đối với tôi, nhân vật của anh Hoài Linh là một vai diễn hay vì tính cách người này hoàn toàn mới lạ, bí ẩn và rất đàn ông", Tinna Tình cho biết.

Có dịp đóng chung với nam danh hài nổi tiếng, Tinna Tình hết lời khen ngợi. "Anh Hoài Linh đúng là một "hoa hậu thân thiện" trong mắt tôi. Anh ấy rất đáng yêu và dễ thương vì đi đâu cũng có thể trò chuyện gần gũi với tất cả mọi người. Tôi thích nhất anh ở anh là sự giản dị từ cách nói chuyện, cách ăn uống cho tới cách đối xử với mọi người", cô chia sẻ.