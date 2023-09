Hé lộ “mối tình” thâm giao trong Hội gái già lắm chiêu

Đồng hành cùng Linh San trong hội Gái già lắm chiêu, ngoài bác sĩ Trang Đài (Việt Hương) còn có bộ đôi “bá đạo trên từng hạt gạo” là May – cô bạn sexy ở chung nhà và Oliver – anh chàng đồng tính điệu đà. Hai nhân vật này được đạo diễn Bảo Nhân và Namcito tin tưởng giao cho Diệu Nhi, Huỳnh Lập đảm nhận, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi phong cách dí dỏm quen thuộc. Trong phim, May và Oliver luôn yêu thương, đồng hành và có nhiều chiêu trò quái gỡ giúp Linh San chinh phục chàng trai trong tầm ngắm của mình.

Diễm My 9x.

Diệu Nhi.

Một điều đặc biệt, Diễm My, Diệu Nhi và Huỳnh Lập vốn là những người bạn than ngoài đời. Nên khi tham gia bộ phim này, cả ba kết hợp nhanh chóng và ăn ý khi hoá thân vào hội Gái già lắm chiêu. Trên phim trường, những lúc rãnh rỗi, cả ba thường ngồi tám chuyện, quậy tưng bừng hay ngẫu hứng rũ nhau thực hiện loạt ảnh thời trang chất lừ mà không kém phần vui nhộn.

Huỳnh Lập.

Trong suốt quá trình đóng phim, các diễn viên đều có những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Diễm My thường xuyên luộc khoai lang mang lên phim trường mời êkip khiến ai cũng xuýt xoa. Trong khi đó, Diệu Nhi từng bật mí cô cảm thấy Diễm My không được “bình thường” vì thường hay hát một mình. Huỳnh Lập tuy là diễn viên trẻ tuổi nhất của đoàn nhưng lại được nhận xét “tăng động” nhất, liên tục chọc cười mọi người với sự hoạt ngôn duyên dáng của mình.

Bộ 3 Diệu Nhi, Huỳnh Lập, Diễm My 9x trong phim gái già lắm chiêu.

Chưa kể, khi tham gia bộ phim "Gái già lắm chiêu", cả Diễm My, Diệu Nhi và Huỳnh Lập đều có sự thay đổi và chăm sóc kỹ lưỡng về phong cách thời trang. Nếu khán giả quen thuộc một hình ảnh Diễm My gợi cảm ngoài đời thường thì nhân vật Linh San lại chứng minh gu thẩm mỹ thanh lịch, sang trọng. Được biết, tất cả trang phục từ váy áo công sở, dự tiệc đến đồ ngủ trong phim đều được Diễm My đặt riêng cho nhà thiết kế Lâm Gia Khang chăm chút.

Với Diệu Nhi, cô lại sở hữu vẻ ngoài đối lập với Diễm My khi thể hiện phong cách sexy hết cỡ. Từ một cô nàng có gu ăn mặc kín đáo, Diệu Nhi lột xác trở nên nóng bỏng với những bộ cánh cắt cúp táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể. Riêng Huỳnh Lập hứa hẹn khiến không ít khán giả bất ngờ về ngoại hình bảnh bao, đúng chuẩn “trai kín nhất thế giới”.

Phim “Gái già lắm chiêu” là một câu chuyện hài hước nhưng cũng rất nhân văn khi nói về ước mơ, khát khao của người phụ nữ được mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ.. Ngoài ra, phim còn cón sự góp mặt của diễn viên Bình Minh, nghệ sĩ Hữu Châu. Phần nhạc phim cũng được nhà soạn nhạc nổi tiếng Christopher Wong (nổi tiếng qua phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”) đảm nhận.