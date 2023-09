Bộ đôi đình đám “Vì sao đưa anh tới” Kim Soo Hyun, Yoo In-na dến Việt Nam

Sau thông tin “cụ giáo” Do Min Joon sẽ đến Việt Nam lần thứ 2 trước khi chính thức nhập ngũ gây xôn xao vài tuần trước thì hôm nay, các fan K-pop lại thêm một phen chấn động với tin tức cô nàng Yoo In-na chuyên cạnh tranh với “mợ chảnh” Jun Ji Hyun trong phim Vì sao đưa anh tới cũng sẽ có mặt tại Việt Nam đồng hành trong một chiến dịch điện ảnh vào thời gian tới.

Lớp học làm phim Toto 2015 chính thức xác nhận sự tham gia của nữ nghệ sỹ Hàn Quốc đa năng Yoo In-Na, được khán giả yêu mến qua hai bộ phim thành công là Queen In-Hyun’s Man (Người đàn ông của hoàng hậu In Hyun) (2012) và You came from the stars (Vì sao đưa anh tới) (2013 - 2014). Yoo In-na còn được biết đến là một ca sỹ, DJ, MC và từng giành được giải thưởng diễn viên triển vọng của Liên hoan phim Baeksang lần thứ 47.