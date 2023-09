Thầy phong thủy hé mở danh sách tên 4 chữ hay cho bé gái mang lại vận may cả đời

Cái tên rất quan trọng khi bé chào đời, nó không đơn thuần chỉ là một tên gọi mà một cái tên dành cho bé hợp vận mệnh của bé, hợp phong thủy, hợp tuổi bố mẹ sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và bình an cho suốt cuộc đời bé và cả gia đình. Tên 4 chữ hay cho bé gái sẽ giúp bạn nhẹ bớt căng thẳng khi đặt tên cho con yêu.

- Ngọc Diệp: là Lá ngọc, thể hiện sự xinh đẹp, duyên dáng, quý phái của cô con gái yêu.

- Mỹ Duyên: Đẹp đẽ và duyên dáng là điều bạn đang mong chờ ở con gái yêu đó.

- Thanh Hà: Dòng sông trong xanh, thuần khiết, êm đềm, đây là điều bố mẹ ngụ ý cuộc đời bé sẽ luôn hạnh phúc, bình lặng, may mắn.

- Gia Hân: Cái tên của bé không chỉ nói lên sự hân hoan, vui vẻ mà còn may mắn, hạnh phúc suốt cả cuộc đời.

- Ngọc Hoa: Bé như một bông hoa bằng ngọc, đẹp đẽ, sang trọng, quý phái.

- Hồng Nhung: Con như một bông hồng đỏ thắm, rực rỡ và kiêu sa.

- Kim Oanh: Bé có giọng nói “oanh vàng”, có vẻ đẹp quý phái.

- Diễm Phương: Một cái tên gợi nên sự đẹp đẽ, kiều diễm, lại trong sáng, tươi mát

- Bảo Quyên: Quyên có nghĩa là xinh đẹp, Bảo Quyên giúp gợi nên sự xinh đẹp quý phái, sang trọng.

- Ngọc Quỳnh: Bé là viên ngọc quý giá của bố mẹ.

- Ngọc Sương: Bé như một hạt sương nhỏ, trong sáng và đáng yêu.

- Mỹ Tâm: Không chỉ xinh đẹp mà còn có một tấm lòng nhân ái bao la.

- Phương Thảo: “Cỏ thơm” đó đơn giản là cái tên tinh tế và đáng yêu.

Tên 4 chữ hay cho bé gái họ Hoàng

- Hiền Thục: Hiền lành, đảm đang, giỏi giang, duyên dáng là những điều nói lên từ cái tên này.

- Bích Thủy: Dòng nước trong xanh, hiền hòa là hình tượng mà bố mẹ có thể dành cho bé

- Lan Hương: Nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính, đáng yêu.

- Quỳnh Hương: Giống như mùi hương thoảng của hoa quỳnh, cái tên có sự lãng mạn, thuần khiết, duyên dáng.

- Vân Khánh: Cái tên xuất phát từ câu thành ngữ “Đám mây mang lại niềm vui”.

- Ngọc Khuê: Một loại ngọc trong sáng, thuần khiết.

- Diễm Kiều: Vẻ đẹp kiều diễm, duyên dáng, nhẹ nhàng, đáng yêu.

- Thiên Kim: Xuất phát từ câu nói “Thiên Kim Tiểu Thư” tức là “cô con gái ngàn vàng”, bé yêu của bạn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ đó.

- Ngọc Lan: Cành lan ngọc ngà của bố mẹ.

- Mỹ Lệ: Cái tên gợi nên một vẻ đẹp tuyệt vời, kiêu sa đài các.

- Kim Liên: Với ý nghĩa là bông sen vàng, cái tên tượng trưng cho sự quý phái, thuần khiết.

- Gia Linh: Cái tên vừa gợi nên sự tinh anh, nhanh nhẹn và vui vẻ đáng yêu của bé đó.

- Thanh Mai: xuất phát từ điển tích “Thanh mai trúc mã”, đây là cái tên thể hiện một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và gắn bó, Thanh Mai cũng là biểu tượng của nữ giới.

- Tuệ Mẫn: Cái tên gợi nên ý nghĩa sắc sảo, thông minh, sáng suốt.

- Nguyệt Minh: Bé như một ánh trăng sáng, dịu dàng và đẹp đẽ.

- Diễm My: Cái tên thể hiện vẻ đẹp kiều diễm và có sức hấp dẫn vô cùng.

- Kim Ngân: Bé là “tài sản” lớn của bố mẹ.

- Bảo Ngọc: Bé là viên ngọc quý của bố mẹ.

- Khánh Ngọc: Vừa hàm chứa sự may mắn, lại cũng có sự quý giá.

- Thu Nguyệt: Trăng mùa thu bao giờ cũng là ánh trăng sáng và tròn đầy nhất, một vẻ đẹp dịu dàng.

- Hiền Nhi: Con luôn là đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời nhất của cha mẹ.

Tên 4 chữ hay cho bé gái họ Bùi

Đặt tên cho bé có phong thủy tốt sẽ mang lại nhiều vận khí may mắn

Ngoài họ Hoàng thì tên 4 chữ hay cho bé gái họ Bùi cũng là một gợi ý chúng tôi muốn tặng cho những ai sắp lên chức bố mẹ. Họ Bùi xếp hạng 8 trong 200 họ ở Việt Nam và cũng được lưu danh sử sách như Bùi Thị Xuân, Bùi Viện, Bùi Quang Dũng…Họ Bùi cứ ngỡ là rất khó để đặt được một tên 4 chữ hay cho bé gái nhưng khi kết hợp đúng với các tên nhẹ nhàng thì mọi sự đau đầu trong việc đặt tên của bố mẹ sẽ tan biến. Bạn có thể tham khảo một vài tên đáng yêu sau nhé!

- Ái Linh: Con chính là tình yêu nhiệm màu.

- Bạch Liên: Có nghĩa là sen trắng.

- Gia Nhi: Con chính là sự linh thiêng của bố mẹ và gia đình.

- Hoài An: Bố mẹ mong con có cuộc sống bình an.

- Hoàng Kim: Có nghĩa là nghìn lạng vàng.

- Huyền Anh: Mong con lớn lên sẽ tinh Anh và huyền diệu.

- Mai Lan: Mong con gái có xinh đẹp như hoa lan, hoa mai.

- Minh Hương: Mong con vừa xinh đẹp vừa thông minh.

- Ngọc Bích: Con chính là viên ngọc quý màu xanh của bố mẹ.

- Ngọc Lan: Loài hoa ngọc lan.

- Ngọc Mai: Đây là loài hoa bằng ngọc nhằm chỉ con là cô công chúa vô cùng quý giá trong lòng bố mẹ.

- Nhật Hạ: Con là ánh nắng của mùa hạ.

- Nhật Mai: Hoa mai ban ngày chỉ nét đẹp kiều diễm, kiêu sa.

- Thanh Mẫn: Mong con sẽ thông minh, đưa ra những quyết định sáng suốt.

- Thảo Linh: Dù con nhỏ bé nhưng hãy tràn đầy sức sống nhé.

- Thu Phong: Con chính là cơn gió mùa thu thổi mát tâm hồn của bố mẹ.

- Thục Anh: Mong con vừa tài giỏi, thông minh vừa đoan trang, hiền hậu.

- Thùy Anh: Hi vọng con lớn lên sẽ tinh anh.

- Thùy Dung: Bố mẹ mong con lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn hiền hậu, bao dung và độ lượng.

- Trúc Lâm: Hi vọng con sẽ xinh đẹp, tràn đầy sức sống như rừng trúc.

- Tú Anh: Con chính là cô công chúa xinh đẹp và tinh Anh của bố mẹ.

- Từ Dung: Mong con có được diện mạo hiền từ.

- Tuệ Lâm: Có nghĩa là khu rừng trí tuệ.

- Tuyết Băng: Có nghĩa là băng giá.

- Tuyết Lan: Mong con sẽ mạnh mẽ như cây lan mọc trên tuyết.

- Vàng Anh: Tên của một loài chim nhỏ nhắn, dễ thương.

- Xuân Thanh: Bố mẹ hi vọng con sẽ tràn ngập sức sống, luôn vui vẻ.

Bố mẹ luôn gửi gắm kỳ vọng an nhiên, suôn sẻ cho cuộc đời bé khi đặt tên

Tên là một hành trang theo con suốt chặng đường đời, là mốt sự may mắn đầu tiên cho sự xuất hiện của bé trên trái đất này. Tên kết hợp với họ sao cho ý nhị, duyên dáng và có sự kết nối cùng gia đình thấy khó nhưng không khó, thấy dễ nhưng lại không dễ. Do đó, việc lựa chọn một cái tên đẹp, ý nghĩa và có vận khí may mắn, an nhiên cho bé con là điều bậc bố mẹ nào cũng mong mỏi. Chúc bạn sẽ tìm được một tên 4 chữ hay cho bé gái sau khi đọc bài viết này.