Đột phá công nghệ mới giúp sắt hấp thu nhanh như sắt từ thịt đỏ

Theo kết quả điều tra dinh dưỡng năm 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cứ 4 mẹ bầu thì có 1 mẹ bị thiếu máu. Thiếu máu khiến mẹ mệt mỏi, choáng váng, thai nhi nhẹ cân so với tuần tuổi, thậm chí nguy cơ sinh non, hệ miễn dịch yếu kém sau sinh. Có đến 75% phụ nữ mang thai thiếu máu do thiếu sắt. Tuy nhiên, không phải mẹ bầu nào cũng phát hiện và bổ sung sắt kịp thời.

Việc "nhất thời" lựa chọn sai hoặc chưa biết cách chọn dòng sắt phù hợp có thể dẫn đến tình trạng mẹ bầu ngày ngày uống sắt mà vẫn bị thiếu máu, hoặc sự xuất hiện của các tác dụng ngoại ý như cồn bụng, táo bón cho mẹ bầu. Một dòng sắt đã được các nhà khoa học Châu Âu mang lại, có khả năng hấp thu nhanh như dòng sắt từ thịt đỏ, cải thiện tình trạng thiếu máu sau 4 tuần đó chính là sắt hướng đích.