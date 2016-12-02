Người mẹ đặt hành tây trên giường ngủ của con, lý do sẽ làm bạn ngạc nhiên

Đối với trẻ em, hành có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn, vị hăng của hành làm tăng lưu thông máu và tăng tiết mồ hôi. Đăc biệt, trong thời tiết lạnh, hành tây có tác dụng tránh nhiễm trùng, hạ sốt, làm đổ mồ hôi bớt cảm lạnh, cảm cúm; tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Việc bà mẹ đặt hành tây cạnh giường ngủ của con có những tác dụng sau:

Hành tây không chỉ là một loại gia vị được sử dụng trong các món ăn hàng ngày mà còn được biết đến với tác dụng chữa bệnh trong thời gian khá lâu. Hành tây rất giàu kali, selen, vitamin C, lưu huỳnh,… nên là một phương thuốc lý tưởng để điều trị các bệnh khác nhau.

Vào những ngày trời lạnh, thời tiết thay đổi, trẻ rất dễ mắc các bệnh hô hấp trong đó có viêm xoang. Đối với trẻ em, các biến chứng của bệnh viêm xoang nặng nề hơn người lớn nên mẹ cần có biện pháp khắc phục tình trạng này kịp thời. Một trong những cách chữa viêm xoang cho trẻ hiệu quả là dùng hành tây. Mẹ cắt hành tây thành lát, cho vào trong một cái xoong, để trên đầu giường và cho bé hít thở sâu. Mũi của bé sẽ thông thoáng, không còn bị khó thở hay sụt sịt.

Trị ho

Nhiều bậc phụ huynh đã chi rất nhiều tiền vào các loại si rô giảm ho với mong muốn bé nhà mình sẽ không còn ho khù khụ nữa. Tuy nhiên, thay vì dùng các loại thuốc ho đắc tiền này thì một củ hành tây hoàn toàn có thể giúp khắc phục vấn đề về cơn ho của bé. Mẹ chỉ cần dùng hành tây ép lấy nước rồi chưng với đường phèn và cho bé uống, các triệu chứng ho khan, ho có đờm sẽ biến mất nhanh chóng.

Giảm buồn nôn

Khi trẻ có dấu hiệu bị buồn nôn, nôn ói, mẹ cắt đôi một củ hành tây, kẹp vào mỗi bên nách của trẻ nửa củ và giữ ở đó cho đến khi cơn buồn nôn qua đi.

Chữa nhiễm trùng tai cho trẻ

Nhiễm trùng tai là một bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, bệnh này do các loại vi khuẩn và virus gây nên, luôn mang đến cơn đau đớn và sự khó chịu cho trẻ. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể trở thành bệnh mãn tính và ảnh hưởng đến thính lực của trẻ về sau. Do đó, khi mẹ thấy con có các dấu hiệu đau tai, có nước chảy ra từ tai, bé hay kéo tai, khó ngủ, quấy khóc, cáu kỉnh, sốt, chán ăn, khó nghe, mất thăng bằng khi đi đứng,… thì cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để có biện pháp chữa trị ngay.

Một cách giúp mẹ làm giảm tình trạng nhiễm trùng tai ở trẻ là sử dụng hành tây. Các mẹ có thể lấy một củ hành tây, cắt đôi và đặt nó vào sát tai của bé, sau đó đội một cái nón che kín vành tai lại và để qua đêm. Các chất có trong củ hành sẽ giúp kháng khuẩn, chống viêm, hạn chế tình trạng tai bị chảy mũ và nhiễm trùng, giảm đau cho trẻ rất nhiều.

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