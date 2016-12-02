Người mẹ đặt hành tây trên giường ngủ của con, lý do sẽ làm bạn ngạc nhiên

Nuôi dạy con 02/12/2016 13:32

Một người mẹ đã dùng củ hành tây đặt cạnh giường ngủ của con mình, khi biết được lý do vì sao bà mẹ này lại làm như vậy chắc hẳn các mẹ khác cũng sẽ thực hiện điều này, theo healthadviceteam.

Hành tây không chỉ là một loại gia vị được sử dụng trong các món ăn hàng ngày mà còn được biết đến với tác dụng chữa bệnh trong thời gian khá lâu. Hành tây rất giàu kali, selen, vitamin C, lưu huỳnh,… nên là một phương thuốc lý tưởng để điều trị các bệnh khác nhau.

Đối với trẻ em, hành có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn, vị hăng của hành làm tăng lưu thông máu và tăng tiết mồ hôi. Đăc biệt, trong thời tiết lạnh, hành tây có tác dụng tránh nhiễm trùng, hạ sốt, làm đổ mồ hôi bớt cảm lạnh, cảm cúm; tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Việc bà mẹ đặt hành tây cạnh giường ngủ của con có những tác dụng sau:

Người mẹ đặt hành tây trên giường ngủ của con, lý do sẽ làm bạn ngạc nhiên - Ảnh 1
Hành tây có tác dụng trị được rất nhiều bệnh cho người lớn vé trẻ nhỏ. Ảnh: Internet

Trị viêm xoang

Vào những ngày trời lạnh, thời tiết thay đổi, trẻ rất dễ mắc các bệnh hô hấp trong đó có viêm xoang. Đối với trẻ em, các biến chứng của bệnh viêm xoang nặng nề hơn người lớn nên mẹ cần có biện pháp khắc phục tình trạng này kịp thời. Một trong những cách chữa viêm xoang cho trẻ hiệu quả là dùng hành tây. Mẹ cắt hành tây thành lát, cho vào trong một cái xoong, để trên đầu giường và cho bé hít thở sâu. Mũi của bé sẽ thông thoáng, không còn bị khó thở hay sụt sịt.

Trị ho 

Nhiều bậc phụ huynh đã chi rất nhiều tiền vào các loại si rô giảm ho với mong muốn bé nhà mình sẽ không còn ho khù khụ nữa. Tuy nhiên, thay vì dùng các loại thuốc ho đắc tiền này thì một củ hành tây hoàn toàn có thể giúp khắc phục vấn đề về cơn ho của bé. Mẹ chỉ cần dùng hành tây ép lấy nước rồi chưng với đường phèn và cho bé uống, các triệu chứng ho khan, ho có đờm sẽ biến mất nhanh chóng.

Giảm buồn nôn

Khi trẻ có dấu hiệu bị buồn nôn, nôn ói, mẹ cắt đôi một củ hành tây, kẹp vào mỗi bên nách của trẻ nửa củ và giữ ở đó cho đến khi cơn buồn nôn qua đi.

Chữa nhiễm trùng  tai cho trẻ

Người mẹ đặt hành tây trên giường ngủ của con, lý do sẽ làm bạn ngạc nhiên - Ảnh 2
Đặt củ hành tây sát tai và dùng mũ trùm kín lại giúp chữa nhiễm trùng tai cho trẻ. Ảnh: healthadviceteam.com

Nhiễm trùng tai là một bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, bệnh này do các loại vi khuẩn và virus gây nên, luôn mang đến cơn đau đớn và sự khó chịu cho trẻ. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể trở thành bệnh mãn tính và ảnh hưởng đến thính lực của trẻ về sau. Do đó, khi mẹ thấy con có các dấu hiệu đau tai, có nước chảy ra từ tai, bé hay kéo tai, khó ngủ, quấy khóc, cáu kỉnh, sốt, chán ăn, khó nghe, mất thăng bằng khi đi đứng,… thì cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để có biện pháp chữa trị ngay.

Một cách giúp mẹ làm giảm tình trạng nhiễm trùng tai ở trẻ là sử dụng hành tây. Các mẹ có thể lấy một củ hành tây, cắt đôi và đặt nó vào sát tai của bé, sau đó đội một cái nón che kín vành tai lại và để qua đêm. Các chất có trong củ hành sẽ giúp kháng khuẩn, chống viêm, hạn chế tình trạng tai bị chảy mũ và nhiễm trùng, giảm đau cho trẻ rất nhiều.

 

Xem thêm: công dụng của dầu dừa trong việc làm đẹp, mang thai có nên ăn dứa

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẹ đặt hành tây trên giường của con tác dụng của hành tây

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 12 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 22 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 36 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 52 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?