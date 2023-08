Mách nhỏ phụ huynh những cách động viên để giúp con đạt kết quả cao kì thi tốt nghiệp THPT

+ Áp đặt quá nhiều: Cha mẹ có thể ép con học thêm một môn nào đó mà con không thực sự quan tâm hoặc không có năng lực để học. Điều này có thể khiến con cảm thấy áp lực quá lớn và không thể tập trung vào các môn thi khác.

+ Không cho con nghỉ ngơi đúng thời gian: Cha mẹ có thể đòi hỏi con học suốt ngày đêm mà không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt trong những ngày thi. Điều này có thể làm giảm sức khỏe của con và không thể tập trung vào các môn thi.

+ Quá lo lắng và căng thẳng: Cha mẹ quá lo lắng về kết quả thi của con và thường xuyên đặt ra những câu hỏi liên tục về kỳ thi, về kết quả có thể đạt được. Điều này có thể làm con cảm thấy căng thẳng và không thể tập trung vào các môn thi.

+ Không thể chấp nhận thất bại: Cha mẹ không thể chấp nhận thất bại của con và thường xuyên đặt ra những yêu cầu quá cao. Điều này có thể làm cho con cảm thấy áp lực quá lớn và không thể tập trung vào các môn thi.

+ So sánh với người khác: Một sai lầm khác là cha mẹ thường so sánh con với những người khác, đặc biệt là những học sinh giỏi hoặc những người có thành tích xuất sắc. Việc so sánh này chỉ làm gia tăng áp lực không cần thiết và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong tâm trí của con. Mỗi học sinh có những điểm mạnh và yếu riêng, và quan trọng hơn là khuyến khích con phát triển tiềm năng cá nhân mà không so sánh với ai khác.

Những điều phụ huynh nên làm để giúp con đạt kết quả thi tốt nhất

Quan sát và quan tâm, chia sẻ

Nhiều chuyên gia tâm lý cho biết nhiều học sinh trông có vẻ bình thường nhưng lại có nhiều cảm xúc tiêu cực trong mùa thi căng thẳng. Đa số các em học sinh giấu đi những cảm xúc này vì sợ cha mẹ thất vọng hoặc không muốn thừa nhận các vấn đề nghiêm trọng của bản thân. Chính vì vậy, trong giai đoạn thi cử, các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian để quan sát con cái. Nếu thấy con mệt mỏi do học tập quá nhiều, hãy khuyên con nghỉ ngơi, thư giãn để phục hồi năng lượng. Nếu con cái có những dấu hiệu stress như mệt mỏi, đau cơ, mất ngủ, nóng giận vô cớ...t hì cần chủ động nói chuyện và chia sẻ với con cái.

Tuy nhiên, con bậc phu huynh nên khéo léo quan sát từ xa chứ không nên quản lý sát sao vì theo dõi “nhất cử nhất động” dễ khiến các em càng cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Chơi thể thao cùng con

Chơi thể thao được xem là một bài “thuốc tự nhiên” để chống lại căng thẳng hiệu quả. Do đó, dù học hành bận rộn đến đâu, các bậc phụ huynh hãy luôn khuyến khích con mình bớt chút thời gian tham gia luyện tập thể thao để thay đổi không khí, giải thỏa căng thẳng. Cha mẹ có thể chủ động chơi cùng con để có thể gần gũi, nắm bắt suy nghĩ và chia sẻ cùng con những khó khăn, áp lực mà chúng đang đối mặt. Hãy làm cho con trẻ cảm thấy rằng cha mẹ là những người bạn đồng hành chứ không phải là người tạo ra sức ép trong mùa thi.

Động viên và khích lệ các con kịp thời

Áp lực học tập đè nặng đôi khi khiến tính tình con cũng bị thay đổi, nhạy cảm và dễ bùng nổ. Vì vậy, việc lắng nghe và khích lệ con, kịp thời hỗ trợ con vượt qua khó khăn là điều bố mẹ nhất định phải chú ý thực hiện. Hãy dành thời gian bên con, động viên và chăm sóc con đầy đủ cả về sức khỏe lẫn tinh thần để con được thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi.

Một khi con mệt mỏi với việc tiếp thu bài vở trên lớp, về nhà không nhận được sự quan tâm thấu hiểu của bố mẹ, các con sẽ càng thấy chán nản, thất vọng, suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến kết quả học tập và thi cử.

Không so sánh hay đưa hình mẫu tiêu biểu làm thước cho con

Con sẽ rất áp lực trong mùa thi và khó chịu khi phụ huynh hay so sánh các con với một người khác, hoặc lấy người khác làm thước đo khả năng của con, đánh giá và chỉ trích con. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng đó là cách tốt để thúc đẩy con học tập nhưng thực tế nó không những hạ thấp khả năng trình độ của con mà còn tạo ra tâm lý không thoải mái, thậm chí gây áp lực nặng nề và tổn thương cho con.

Nhiều đứa trẻ luôn day dứt trong lòng là tại sao bố mẹ sinh ra mình mà không thương yêu mình, cứ thích mình phải giống người khác? Thay vì quan tâm thấu hiểu mình lại đi quan tâm bạn khác?... Tình trạng đó kéo dài sẽ khiến khoảng cách cha mẹ và con cái sẽ càng ngày một xa hơn, trẻ chán nán và tự thu mình vào thế giới nhỏ của mình, ngại giao tiếp với bố mẹ cũng như tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Chính vì vậy, cha mẹ nên biết trân trọng mọi sự cố gắng của con mình, đừng trách móc con trước những người lạ để con cảm thấy được bảo vệ, yêu thương. Có như thế, áp lực trong việc học mới không tăng cao, thay vào đó con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân vì cha mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ con.