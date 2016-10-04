Bé yêu nhà bạn sẽ có một đôi lông mày đẹp như vẽ nhờ cách làm đơn giản sau

Nuôi dạy con 04/10/2016 14:41

Có một đôi lông mày cong đen, đẹp là ước mong của rất nhiều bà mẹ cho bé yêu của mình. Vậy sao mẹ không thử áp dụng cách làm theo phương pháp dân gian dưới đây vô cùng đơn giản nhưng sẽ giúp bé yêu có đôi lông mày đẹp như tranh một cách tự nhiên.

Vài trò của lông mày

Lông mày là một bộ phận không thể thiếu trên gương mặt của mỗi người và không phải ngẫu nhiên mà nó lại được xếp trên mắt. Bạn cứ thử tưởng tượng nếu không có lông mày, bao nhiêu nước mưa, bụi bẩn, những “vật thể lạ” mà chúng ta gặp phải trên đường đi sẽ bay hết vào mắt. Lúc này, lông mày chính là vật cản giúp ngăn nước, mồ hôi chảy vào “cửa sổ tâm hồn”.

Cụ thể, lông mày mọc theo vòm cong trên mắt giúp cho nước mưa, mồ hôi thay vì chảy thẳng vào mắt sẽ chảy theo đường công của lông mày sang hai bên và nhờ đó mà bạn vẫn có thể thoải mái di chuyển trong mưa và không sợ bị ảnh hưởng.

Ngoài tác dụng bảo vệ mắt, lông mày còn góp phần tạo nên cảm xúc vui buồn và làm đẹp cho con người. Do đó, một đôi lông mày rậm rạp, cong đen là mơ ước của rất nhiều người và các bà mẹ cũng luôn mong muốn rằng con của mình sẽ được sở hữu một đôi lông mày thanh tú ngay từ khi còn nhỏ.

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Con có đôi lông mày đẹp, cong đen là ước mơ của rất nhiều bà mẹ.

Giúp lông mày bé cong đen nhờ sữa non

Sữa non là một loại sữa mẹ đặc biệt có màu vàng, đặc dính và được tiết ra từ 3 – 5 ngày đầu sau sinh. Trong sữa non có chứa các thành phần kháng thể tự nhiên, vitamin giúp làm tăng hệ miễn dịch của trẻ, bảo vệ đường tiêu hóa, giúp bé phát triển khỏe mạnh. Không chỉ dừng lại ở đó, sữa non còn chính là một loại “bút vẽ” giúp tạo dáng lông mày cho bé đều và đẹp nữa đấy.

Cách thực hiện vẽ lông mày cho trẻ bằng sữa non vô cùng đơn giản:

- Cứ mỗi lần cho bé bú, các mẹ vắt ra một ít sữa non. 

- Trước khi vẽ, mẹ cần lau mặt sạch cho bé, nhất là vùng da lông mày. 

- Sau đó dùng ngón tay chấm sữa rồi tô lên hàng lông mày cho trẻ. 

- Khi bôi mẹ nên để bé ở trong phòng, không nên bôi ngoài trời để tránh bụi bẩn bám vào.

- Để yên như vậy khoảng từ 20 – 30 phút rồi lau sạch vùng lông mày đã bôi sữa non để tránh tình trạng vi khuẩn tấn công da bé gây viêm nhiễm. 

Bé yêu nhà bạn sẽ có một đôi lông mày đẹp như vẽ nhờ cách làm đơn giản sau - Ảnh 2
Sữa non không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn giúp tạo dáng lông mày cho bé.

Mẹ chú ý cách làm này chỉ hiệu quả trong thời gian bé mới sinh đến khi mẹ hết sữa non, nên mẹ tranh thủ làm càng sớm càng tốt.

Thay vì sử dụng lá trầu không hay cỏ nhọ nồi theo dân gian có thể gây dị ứng cho những bé có da mẫn cảm thì sữa non lại lành tính nên đảm bảo an toàn cho bé hơn. Tuy nhiên, khi dùng sữa non vẽ lông mày cho bé mẹ cần chú ý một số điều dưới đây để đảm bảo an toàn:

- Vệ sinh da bé sạch sẽ rồi mới bôi, không để sữa trên lông mày bé lâu quá để tránh tình trạng vi khuẩn tấn công.

- Sữa non khi vắt ra mẹ nên sử dụng ngay, không để qua đêm hay để 1, 2 ngày rồi mới sử dụng.

- Không để sữa non rơi vào mắt bé bởi sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi, tấn công khiến bé mắt các bệnh về mắt.

- Đôi lông mày tạo một điểm nhấn rất quan trọng trên gương mặt. Vì thế, các mẹ hãy “tô vẽ” để con mình thật xinh xắn nhé! Chúc các mẹ thành công!

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