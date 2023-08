Nữ vận động viên Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh

Chế độ thứ hai là "Once per day", các VĐV sẽ phải hoàn thành cự ly tiêu chuẩn của triathlon (bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, chạy 42,2 km) trong một ngày thi đấu, liên tục trong 10 ngày. Ở chế độ "once per day", phần thi sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc muộn nhất lúc 3 giờ sáng hôm sau. Cut-off time (thời gian tối đa) để hoàn tất là 20 tiếng.

Được biết, VĐV Vũ Phương Thanh của Việt Nam chinh phục Swiss Ultra ở chế độ "Continous". Theo ban tổ chức, chỉ có 23 VĐV trên thế giới đăng ký tham dự nội dung của nữ. Tính đến tối 28/8, Thanh Vũ là một trong hai nữ VĐV đã hoàn thành hết các hạng mục thi đấu. Trong khi đó, có 14 VĐV nam đã hoàn thành các phần thi. Người vô địch nội dung nam là Kenneth Vanthuyne (Bỉ), với tổng thành tích 182 giờ 43 phút 43 giây.

Năm 2017, một trong những VĐV giành chức vô địch tại giải đấu khắc nghiệt này là Laura Knoblach từng đổ máu trên đường đạp xe nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục hoàn tất cuộc đua - Ảnh: Zingnews

SwissUtra 2022 được tổ chức năm thứ 5 tại Thụy Sỹ từ ngày 14 - 29/8/2022. VĐV Vũ Phương Thanh cũng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong giải đấu này. Đây là năm thứ 5 giải đấu được tổ chức, tính từ 2016.

Trên thực tế, vì độ khốc liệt nên Swiss Ultra không thu hút nhiều người tham dự. Giải đấu này giới hạn tối đa lượng VĐV tham dự ở con số 42. Nếu số VĐV đăng ký tham dự nhiều hơn 42, các VĐV đăng ký muộn sẽ phải đợi tới năm sau.

VĐV Vũ Phương Thanh sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng du học tại Singapore, Canada, Anh trước khi trở thành chuyên viên phân tích tài chính của hãng tin Bloomberg tại Singapore. Năm 2015, Thanh Vũ nghỉ việc và bắt đầu chinh phục các thử thách thể thao, từ chạy bộ đến triathlon (ba môn phối hợp).

Thanh Vũ là nữ runner châu Á đầu tiên chạy qua 4 sa mạc gồm Sahara, Gobi, Atacama, Nam Cực với tổng quãng đường 1.000 km ở Giải chạy siêu bền quốc tế 4 Deserts Grand Slam 2017.

Cô cũng từng hoàn thành giải chạy 522 km qua sa mạc ở Australia, 230 km trên vòng Bắc Cực và 273 km qua dãy Canyon tại Bắc Mỹ trong hơn 6 năm.