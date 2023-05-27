Mỹ nhân đang gây sốt tại The New Mentor: Từng "chiếm sóng" cả Hoa hậu Thiên Ân sau chung kết Miss Grand Vietnam

Lê Hồng Hạnh - mỹ nhân đến từ Thái Bình từng "khuấy đảo" cộng đồng mạng sau chung kết Miss Grand Vietnam hiện tại gây chú ý khi ghi danh cuộc thi The New Mentor.
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Mới đây, fanpage The New Mentor - chương trình thực tế về người mẫu do Hoa hậu Hương Giang sản xuất đã gây chú ý cho cộng đồng fan sắc đẹp khi công bố hồ sơ thí sinh Lê Hồng Hạnh.
Mỹ nhân Thái Bình từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 và tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội sau đêm chung kết vì nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, tại thời điểm đó, hình ảnh của Lê Hồng Hạnh được chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng, chiếm "spotlight" hơn cả Hoa hậu Thiên Ân.
Sau hơn nửa năm bước ra từ cuộc thi Miss Grand Vietnam, Hồng Hạnh hiện đã nổi tiếng hơn và trở thành người mẫu ảnh quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang trong nước. Khi quyết định ghi danh vào cuộc thi The New Mentor với 3 huấn luyện viên Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang, mỹ nhân Thái Bình được đánh giá là gương mặt sáng trong dàn thí sinh và kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện".