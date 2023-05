Mỹ nhân đang gây sốt tại The New Mentor: Từng "chiếm sóng" cả Hoa hậu Thiên Ân sau chung kết Miss Grand Vietnam

Mới đây, fanpage The New Mentor - chương trình thực tế về người mẫu do Hoa hậu Hương Giang sản xuất đã gây chú ý cho cộng đồng fan sắc đẹp khi công bố hồ sơ thí sinh Lê Hồng Hạnh.

Ảnh hồ sơ của Lê Hồng Hạnh vừa đăng lên fanpage chương trình đã nhanh chóng thu hút nhiều tương tác từ cộng đồng mạng

Mỹ nhân Thái Bình từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 và tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội sau đêm chung kết vì nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, tại thời điểm đó, hình ảnh của Lê Hồng Hạnh được chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng, chiếm "spotlight" hơn cả Hoa hậu Thiên Ân.