Tập đoàn Hưng Thịnh “thắng lớn” với hàng loạt giải thưởng

Bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng, đặc biệt được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn dịch Covid-19, Tập đoàn Hưng Thịnh đã chứng minh được tiềm lực và bản lĩnh của một trong những doanh nghiệp tiên phong về tái cấu trúc cũng như chuyển đổi số.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động về kinh tế của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn đạt được mức tăng trưởng nhất định, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thành phố.

Trải qua chặng đường hơn 18 năm hình thành và phát triển, hiện tại Hưng Thịnh đang sở hữu danh mục đầu tư gồm 100 dự án với quỹ đất trên 4.500 ha, cung cấp hơn 50.000 sản phẩm ra thị trường. Các dự án do Hưng Thịnh đầu tư và phát triển trải dài khắp cả nước, không chỉ dừng lại ở thành phố trọng yếu như TP.HCM mà còn mở rộng ở các khu vực nhiều tiềm năng như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định và Hà Nội.

Với hạt nhân cốt lõi là bất động sản , năm 2019 Hưng Thịnh chính thức chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn, đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bao gồm: đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech, kinh doanh trên nền tảng số… nhằm hiện thực hóa mong muốn đáp ứng nhiều nhu cầu hơn của khách hàng.

Đặc biệt, theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của ngành bất động sản do ảnh hưởng bởi Covid-19, kết quả của quá trình tái cấu trúc và số hóa tại Hưng Thịnh trong ba tháng đầu ứng phó với dịch tương đương cả hai năm trước đó.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được, Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh và xướng tên đầu tiên trong Top 100 doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Tập đoàn được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng này.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh nhận cúp và bằng khen giải thưởng Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020 từ bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trong suốt chặng đường dài phát triển, trải qua rất nhiều biến động thăng trầm của thị trường, thế nhưng dưới vai trò dẫn dắt và điều hành của doanh nhân Nguyễn Đình Trung, Hưng Thịnh đã vượt qua không ít khó khăn và ngày càng phát triển vượt trội, nằm trong Top các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh của cả nước.

Là một doanh nhân nhạy bén với những thay đổi, chuyển dịch của thị trường, ông Nguyễn Đình Trung đã nhanh chóng nắm bắt nhiều xu thế mới, đưa ra các giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn thử thách để bứt phá mạnh mẽ.

Bên cạnh việc kinh doanh, doanh nhân này luôn chú trọng và dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng. Năm nay, lần thứ 2 liên tiếp ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục được vinh danh Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020, như một minh chứng cho những nỗ lực của ông trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM cũng như của đất nước. Tại sự kiện, doanh nhân Nguyễn Đình Trung được vinh danh và xướng tên đầu tiên trong Top 100 doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh nhận cúp và bằng khen giải thưởng Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020 từ ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI kiêm Giám đốc VCCI chi nhánh TP.HCM và ông Nguyễn Xuân Hàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

Ngoài ra, năm nay lần đầu tiên Hưng Thịnh Land được vinh danh Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu. Đây là thành viên nòng cốt song hành cùng Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản trong suốt nhiều năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng. Đến nay, Hưng Thịnh Land đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô vốn và tài sản sau công bố chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Hiện Hưng Thịnh Land được đánh giá là nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 ở Việt Nam, sau Vinhomes, với 4% thị phần bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 - nửa đầu 2020 (theo báo cáo cập nhật ngày 17/9/2020 của Công ty Chứng khoán Vietcombank).

Ông Lê Trọng Khương - Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land nhận cúp và bằng khen giải thưởng Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020 dành cho Hưng Thịnh Land từ bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Với việc đón nhận hàng loạt giải thưởng trong Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020, Tập đoàn Hưng Thịnh càng có thêm nhiều động lực hơn nữa để không ngừng hoàn thiện nhằm tiếp tục giữ vững vị thế của Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, hướng tới mục tiêu vươn tầm khu vực, hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đình Trung và ông Lê Trọng Khương cùng đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020

Ông Nguyễn Đình Trung cùng các doanh nhân nhận giải thưởng Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020