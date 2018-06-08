Mẹo giúp tiết kiệm gas hiệu quả, chị em nội trợ thông minh không thể bỏ qua

Thông thường, một bình gas dùng được lâu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như dụng cụ nấu, cách sử dụng... Vì thế, để giảm bớt một một khoản tiền hàng tháng, bạn cần áp dụng một số mẹo đơn giản sau.

Với tình trạng vật giá leo thang như hiện nay, người phụ nữ phải rất vất vả trong việc tính toán chi tiêu hàng tháng cho gia đình sao cho tiết kiệm nhất. Ngoài các hóa đơn điện, nước... tiền gas cũng là một vấn đề khiến chị em đau đầu.

Ngoài ra, chỉ khi cần thiết bạn mới thêm nước lúc đang nấu, nếu không lại phải mất thêm thời gian và nhiên liệu để đun sôi.

Đối với những món canh hay luộc, hãy dùng lượng nước vừa đủ nếu bạn muốn tiết kiệm gas. Càng nhiều nước, thời gian đun sôi càng lâu, từ đó tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Điều chỉnh lửa phù hợp

Điều chỉnh lửa phù hợp sẽ rút ngắn thời gian nấu và giảm lượng nhiên liệu tiêu hao - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý điều chỉnh lửa lúc nấu ăn là một trong những cách hiệu quả nhất để tiết kiệm nhiên liệu mà chị em nên ghi nhớ. Hầu hết mọi người cho rằng việc để lửa lớn sẽ giúp thức ăn mau chín, tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại.

Ngọn lửa quá lớn không chỉ làm tốn gas mà còn khiến thức ăn lâu chín hơn do lượng nhiệt phát tán rộng ra xung quanh thay vì tập trung vào đáy nồi. Do đó, bạn chỉ nên điều chỉnh độ lớn của lửa sao cho vừa với đáy nồi hoặc chảo là được.

Khóa bình gas sau khi nấu

Sau khi nấu ăn xong, chị em nên khóa bình gas lại hoặc sử dụng những chốt an toàn để tránh nhiên liệu bị thất thoát ra ngoài. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm mà còn hạn chế việc rò rỉ gas tránh gây ra cháy nổ nguy hiểm.

Dùng vòng chắn gió

Vòng chắn gió là dụng cụ giúp tiết kiệm gas hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Vòng chắn gió (còn gọi là kiềng tiết kiệm gas) được làm bằng kim loại dùng để bao xung quanh đầu đốt của bếp. Dụng cụ đặc biệt này có khả năng hội tụ nhiệt phía dưới đáy nồi, giúp món ăn nhanh chín và lượng gas tiêu hao ít hơn.

Vệ sinh bếp thường xuyên

Trong quá trình nấu ăn, dầu mỡ hoặc thức ăn có thể bám vào bếp gas gây ra tắc nghẽn lỗ thoát gas. Điều này khiến lửa cháy không ổn định, thời gian nấu lâu hơn từ đó tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Vì vậy, bạn cần chú ý vệ sinh bếp gas thường xuyên sau mỗi lần nấu và định kỳ mỗi tháng.

Vệ sinh bếp thường xuyên là một trong những mẹo giúp tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các chị em cũng không nên sử dụng những chiếc bếp đã quá cũ vì chúng thường bị rỉ sét các đường ống, van dễ gây ra hiện tượng xì khí gas nguy hiểm.

Chọn dụng cụ nấu phù hợp

Khi nấu nướng, các chị em nội trợ cần hạn chế sử dụng nồi hay chảo có kích thước quá to để chế biến một lượng thức ăn nhỏ, bởi rất lãng phí gas.

Ngoài ra, khi nấu những món cần nhiều thời gian như hầm xương, bạn nên sử dụng nồi áp suất, vừa nhanh mềm lại vừa rất tiết kiệm gas.

Hy vọng với những mẹo giúp tiết kiệm gas hiệu quả ở trên, các chị em sẽ giảm được một khoản chi phí đáng kể hàng tháng.