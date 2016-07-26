Cực hay: Đánh bay vết muỗi đốt trong vòng 1 phút bằng 1 chiếc thìa

Mẹo vặt trong bếp 26/07/2016 07:49

Sự ngứa ngáy khó chịu do muỗi đốt sẽ hoàn toàn biến mất với 1 chiếc thìa - hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Cực hay: Đánh bay vết muỗi đốt trong vòng 1 phút bằng 1 chiếc thìa - Ảnh 1
Chỉ cần 1 chiếc thìa kim loại, sự ngứa ngáy khó chịu do muỗi chích sẽ biến mất 

Muỗi xuất hiện nhiều vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm. Không chỉ lan truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết, muỗi còn là loài côn trùng khó chịu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Hơn nữa, vết đốt của muỗi thường gây ngứa ngáy, sưng tấy. Đôi khi, vết sưng đỏ trên người do muỗi đốt có thể kéo dài vài ngày mới xẹp.

Để xử lý vết muỗi đốt, nhiều người thường thoa dầu xanh hoặc dầu gió. Mặc dù có thể làm dịu sự ngứa ngáy khó chịu, song một số người không thích mùi dầu. Hơn nữa, da của một số người, nhất là trẻ em, thường mẫn cảm với dầu. Vì thế, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 cách an toàn, hiệu quả và nhanh chóng để làm dịu vết đốt của muỗi trong chưa đầy 1 phút.

Tất cả những gì bạn cần làm là đổ nước nóng lên 1 chiếc thìa (muỗng) kim loại trong nửa phút, sau đó áp chiếc thìa lên khu vực bị muỗi đốt. Đè chiếc thìa lên da trong khoảng 1 phút nhé. Khi bạn lấy ra, sự ngứa ngáy sẽ biến mất.

Cực hay: Đánh bay vết muỗi đốt trong vòng 1 phút bằng 1 chiếc thìa - Ảnh 2
Áp chiếc thìa nóng lên khu vực bị muỗi đốt - Ảnh minh họa

Lưu ý: đừng ngâm chiếc thìa vào nước sôi, vì nhiệt độ quá cao có thể làm bỏng da. Việc dùng nước nóng đổ lên chiếc thìa trong nửa phút là cách hiệu quả nhất, vì nó vừa có thể làm nóng thìa vừa không khiến thìa quá nóng.

Vì sao cách này có hiệu quả? Khi muỗi chích, các protein cụ thể được bơm vào dưới da của chúng ta, ngăn máu đông lại. Những protein này là nguyên nhân gây ngứa, nhưng chúng không thể sống sót ở nhiệt độ cao. Vì thế, khi bạn áp chiếc thìa nóng vào, nhiệt độ sẽ đánh bay các protein này, giúp bạn không còn ngừa ngáy nữa.

Mặc dù vết sưng do muỗi chích có thể vẫn còn, song cảm giác ngứa ngáy khó chịu sẽ không còn nữa. Hãy áp dụng ngay hôm nay nhé. 

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