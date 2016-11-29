Cách làm giấm nuôi từ nước dừa và chuối vừa thơm vừa sạch

Mẹo vặt trong bếp 29/11/2016 14:30

Giấm là một gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn Việt. Thay vì sử dụng dấm công nghiệp để phải lo lắng vì hóa chất, hãy tự làm giấm nuôi tại nhà vì nó rất dễ và đơn giản.

Giấm là sản phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các vitamin, axít amin và các axít hữu cơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, y học và rất nhiều lợi ích khác. Giấm khá dễ làm, bạn chỉ cần làm và để nơi thoáng mát 2 tháng, sẽ có 1 bình dấm thơm ngon.

Nguyên liệu:

- Nước 1 quả dừa

- 200ml rượu nếp

- 2 quả chuối chín mềm

- Bình thủy tinh 5 lít

Cách làm:

Đầu tiên bạn cần làm sạch bình thủy tinh, tráng nước sôi nhiều lần, phơi khô. Tiếp theo, đổ nước dừa, chuối, rượu vào bình và thêm nước lọc đầy khoảng 3/4 bình.

Để  bình nơi thoáng mát tránh nhiệt độ và nắng trực tiếp.

Sau 2 tháng, giấm đã chua và có thể dùng được. Bạn sẽ thấy trên bề mặt lọ giấm nổi 1 lớp váng dày, đây là con giấm. Bạn có thể kiểm tra độ chua của giấm bằng cách ngửi và nếm. Giấm để càng lâu càng chua.

Khi lấy ra dùng, bạn lọc giấm qua vải màn hoặc rây lọc để có được giấm trong. Bạn cũng có thể đun sôi giấm rồi mới cất trữ thì giấm sẽ để được lâu hơn.

Chúc các bạn thành công!

 

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