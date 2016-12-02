Bí quyết pha nước mắm sao cho tỏi ớt nổi lên bề mặt

Trong nền ẩm thực Việt nam, nước mắm chanh tỏi ớt luôn là một lựa chọn thích hợp cho nhiều món ăn từ ăn chơi đến ăn tiệc. Làm món này không khó, nhưng để làm ngon và đẹp mắt thì cần cả một bí quyết. Đặc biệt để làm được bát nước mắm chua cay mặt ngọt hài hòa, tỏi ớt nổi không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu nhé. Những bạn pha nước chấm tỏi ớt không nổi lên mặt là chỉ cần làm theo bí quyết này, đảm bảo sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên nhé!

BƯỚC 1. CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

+ Nước mắm nguyên chất 30ml

+ Đường 30gr

+ Nước ấm 150ml

1 bát con

+ Chanh 15ml

+ Tỏi 1 củ

băm nhỏ

+ Ớt 1 quả

bỏ hạt, băm nhỏ

+ Hạt tiêu 1-2gr

xay nhỏ

+ Cà rốt 1/3 củ

tỉa hoa

Bước 2. Pha nước chấm

- Pha nước ấm với nước ấm, nước mắm và đường. Ngoáy đều cho đường tan hết.

Nước mắm pha nước ấm và đường tan đều

- Dùng lòng bàn tay, lăn đều quả chanh cho mềm để vắt ra nhiều nước hơn. Cắt đôi và vắt nước cốt chanh vào hỗn hợp nước chấm đã để nguội. Chú ý dùng vượt để hứng tránh để cho hạt chanh rơi xuống mắm chấm.

- Cho tỏi và ớt đã băm nhuyễn vào bát nước chấm.

Chúng ta được bát nước chấm nem tỏi ớt nổi đẹp mắt

- Cho thêm hạt tiêu xay để tăng thêm hương vị cho bát nước chấm ngon đúng điệu

Bước 3. Trang trí bát nước chấm và hoàn thiện món ăn

- Cà rốt tỉa hoa, thái mỏng

Và đây là thành quả của chúng ta với bát nước chấm thơm ngon, đẹp mắt

Dù là một buổi sáng cuối tuần nhàn rỗi hay là bữa tối sau một ngày dài làm việc. Các bà nội trợ khéo tay đều có thể dành cho gia đình thân yêu một bữa ăn đơn giản mà cuốn hút với món bánh đa nem chấm nước mắm chanh tỏi ớt. Hẳn cả nhà sẽ đều trầm trồ khi được chiêu đãi mâm cơm với nem cuốn đều tay, chiên giòn rụm chấm nước mắm chanh tỏi ớt nổi đẹp mắt. Hi vọng với bí quyết làm nước chấm chanh tỏi ớt này sẽ giúp bạn thắp lửa cho hạnh phúc của gia đình mình.

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