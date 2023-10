Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có cân nặng khi sinh thấp có nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ khi trưởng thành.

Một nhóm nghiên cứu tại Trường Y khoa Karolinska Institutet ở Thụy Điển cho biết họ thu được những kết quả này bằng cách điều tra mối quan hệ giữa cân nặng khi sinh và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia ở thanh thiếu niên. Kết quả của nghiên cứu này đã được tiết lộ tại hội nghị Tuần lễ Tiêu hóa châu Âu (UEG) tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 16/10 (giờ địa phương).

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng chất béo dư thừa tích tụ trong tế bào gan bất kể rượu và gần đây được sử dụng như thuật ngữ “Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa” (MAFLD). Điều này là do bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan chặt chẽ đến rối loạn chức năng trao đổi chất như béo phì, kháng insulin và cholesterol cao. Khi tỷ lệ béo phì tăng lên, MASLD đã trở thành bệnh gan mãn tính phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích 165 bệnh nhân trẻ từ 25 tuổi trở xuống được chẩn đoán mắc MASLD ở Thụy Điển từ năm 1992 đến năm 2017 và khoảng 825 người đối chứng trong dân số nói chung. Nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh nhẹ cân nặng dưới 2,5 kg khi sinh có nguy cơ mắc MASLD cao gấp 4 lần so với nhóm đối chứng. Ngay cả khi không bị thiếu cân, những đứa trẻ sinh ra có cân nặng khi sinh ở mức dưới 10% cũng có nguy cơ mắc MASLD cao hơn gấp ba lần.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Cần nghiên cứu thêm về mối tương quan giữa cân nặng khi sinh và MASLD, nhưng nghiên cứu giải thích rằng các nguyên nhân như thiếu hụt dinh dưỡng xảy ra trong thai kỳ sẽ gây ra các vấn đề lớn với quá trình trao đổi chất. Chúng ta có thể ngăn ngừa những bệnh này từ sớm".

