Cách hay trị dứt điểm cơn ốm nghén ở bà bầu chỉ bằng một củ gừng tươi

Việc trị dứt điểm chứng ốm nghén ở bà bầu bằng những nguyên liệu có sẵn trong nhà, trong đó có gừng tươi là phương pháp dân gian đã được khoa học chứng minh hiệu quả.

Có đến 90% phụ nữ có thai bị ốm nghén trong khoảng thời gian 3 tháng đầu thai kỳ. Tình trạng này sẽ khiến bà bầu buồn nôn, chóng mặt, choáng váng… Ốm nghén không chỉ làm các chị em khó chịu, mệt mỏi mà còn ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ bầu luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì sợ thai nhi sẽ không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng .

Khi có cảm giác buồn nôn, mẹ bầu hãy cắt một lát gừng tươi cho vào miệng ngậm trong vài phút. Triệu chứng buồn nôn sẽ biến mất. Sau bữa cơm tối, nếu mẹ bầu buồn nôn thì hãy ngậm một lát ngừng, trước khi đi ngủ ngậm thêm lát nữa.

Các cách trị ốm nghén ở bà bầu bằng gừng

Trà gừng

Uống trà gừng là cách trị ốm nghén ở bà bầu vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Cách 1: Chị em có thể mua trà gừng túi lọc có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để sử dụng.

- Cách 2: Mẹ bầu giã nhỏ gừng tươi pha với một ít nước nóng để tinh chất trong gừng tiết ra. Chị em có thể bỏ thêm chút đường hoặc mật ong cho dễ uống.

- Cách 3: Mẹ bầu lấy vỏ quýt thái sợi đun sôi cùng vài lát gừng tươi trong 30 phút để uống.

Khi thưởng thức trà gừng, vị cay ngọt quyện với mùi thơm ấm của gừng sẽ giúp bà bầu dễ chịu, hết cảm giác buồn nôn.

Gừng kết hợp với các thức uống khác trị ốm nghén

Nước mía, gừng

Cho vài giọt nước cốt gừng vào một ly nước mía, hâm nóng trong vòng 3 - 5 phút rồi uống. Nước mía gừng không chỉ giảm tình trạng ốm nghén mà còn rất bổ dưỡng cho các bà bầu.

Gừng với chanh, mật ong và bạc hà

Cho một lượng bằng nhau nước chanh, mật ong và bạc hà, có thể bỏ thêm một thìa bột gừng vào hỗn hợp rồi khuấy đều. Bà bầu uống mỗi ngày 2 lần vào buối sáng và buổi tối để giảm cơn ốm nghén.

Hỗn hợp gừng, chanh mật ong và bạc hà sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái và "thổi bay" cơn ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô, vỏ quýt, gừng tươi

Các thực phẩm này đều có công dụng tiêu đờm, giảm tình trạng ốm nghén ở bà bầu. Chị em cho 20 gam lá tía tô, 6 gam vỏ quýt, 3 lát gừng tươi vào 1 lít nước nấu sôi. Uống hỗn hợp này 2 – 3 lần trong ngày.

Súp gừng cà rốt

Gừng có thể kết hợp với súp cà rốt giúp mẹ bầu giảm cơn ốm nghén. Bạn chỉ cần cho vài muỗng bột gừng vào súp cà rốt và uống vào mỗi buổi sáng, cơn ốm nghén sẽ giảm rõ rệt.

Rượu gừng

Rượu gừng trị chứng khó tiêu đồng thời giúp bà bầu hết cảm giác buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu vì muốn con được cung cấp đủ dưỡng chất nên thường ăn đa dạng các loại đồ ăn khiến hệ tiêu hóa trở nên ì ạch, khó tiêu. Rượu gừng sẽ giúp mẹ bầu làm dịu đường tiêu hóa và giảm ốm nghén. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên uống quá thường xuyên vì rượu gừng chứa hàm lượng đường cao có nguy cơ dẫn đến tình trạng tiểu đường thai kỳ.

Với cách trị ốm nghén ở bà bầu bằng gừng tươi này, hy vọng chị em sẽ có một thai kỳ an toàn!