Bà bầu bị huyết áp cao ảnh hưởng giới tính của thai nhi

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng huyết áp của phụ nữ trước khi mang thai có thể ảnh hưởng tới giới tính của thai nhi. Nghiên cứu được công bố trên tờ American Journal of Hypertension.

Những dấu hiệu cho thấy bà bầu bị cao huyết áp

Cao huyết áp (hay còn được gọi là tăng huyết áp) là một bệnh mạn tính trong đó áp lực máu đo được ở động mạch tăng cao. Huyết áp thường được đo bằng hai chỉ số là huyết áp tâm thu (áp lực cao nhất) và huyết áp tâm trương (áp lực thấp nhất) của dòng máu trong động mạch, dựa trên 2 giai đoạn co bóp và giãn nghỉ của cơ tim.

Khi mang thai, bà bầu được cho là bị cao huyết áp khi huyết áp tâm thu trên 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mmHg hoặc huyết áp tâm thu tăng trên 30 mmHg hoặc huyết áp tâm trương tăng trên 15 mmHg so với mức huyết áp đo được ở thời điểm trước khi mang thai.

Một số triệu chứng khi bà bầu bị tăng huyết áp như xuất hiện cảm giác căng thẳng, khó chịu, nhức đầu, thấy ù ù trong tai, hoa mắt, chóng mặt, nếu nhìn thấy mờ đi thì bệnh đã nặng. Khi xuất hiện triệu chứng trên thì phải nghĩ ngay đến cao huyết áp do nhiễm độc thai nghén. Bệnh này thường xảy ra sau tuần mang thai thứ 24.

Phụ nữ mang thai bị cao huyết áp có thực sự ảnh hưởng đến giới tính thai nhi?

Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Mount Sinai ở Toronto phát hiện thấy rằng những người có huyết áp thấp có xu hướng sinh con gái, trong khi người có huyết áp cao có xu hướng sinh con trai.

Nhóm nghiên cứu từ bệnh viện Mount Sinai ở Toronto đã tìm hiểu một nhóm phụ nữ từ Liuyang, Trung Quốc đang lên kế hoạch mang thai.

Huyết áp của họ được đo trước và sau khi thụ thai và các yếu tố khác như tuổi, tình trạng hút thuốc, cân nặng và cholesterol cũng được đưa vào tính toán. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tìm rakết quảcho thấy 1.411 bà mẹ đã sinh 739 bé trai và 672 bé gái.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh con gái có huyết áp tâm thu trung bình là 103,3mmHg trước khi mang thai, trong khi các bà mẹ sinh con trai có chỉ số này là 106, cao hơn khoảng 2,6%.

Nói về sinh học cơ bản, có sự phân chia 50/50 về tỷ lệ giới tính, mặc dù tỷ lệ này hơi thấp hơn về phía giới tính nam. Năm 2009, một nghiên cứu khoa học cho thấy những người sống gần xích đạo dễ sinh con gái hơn.