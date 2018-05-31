5 cách chống nắng cho bà bầu bằng nguyên liệu có sẵn trong bếp

Trà xanh luôn nằm trong số những nguyên liệu chống nắng tự nhiên an toàn cho bà bầu. Trong trà xanh có chứa hoạt chất polyphenol giúp ngăn ngừa ung thư da, bảo vệ làn da bà bầu khỏi tia cực tím.

Việc chăm sóc da trong thời kỳ mang thai được không ít chị em quan tâm. Ở giai đoạn này, bà bầu thường tìm đến các nguyên liệu tự nhiên để dưỡng da, bao gồm cả công đoạn chống nắng. Chống nắng bằng trà xanh, dầu dừa, tinh dầu cà rốt hoặc bằng dầu ô liu là biện pháp thường gặp của nhiều mẹ bầu .

Không chỉ có tác dụng dưỡng da, ngừa rạn da, dầu dừa còn có tác dụng chống nắng cho chị em khi bầu bí. Để thuận tiện trong việc chống nắng, bà bầu nên chiết dầu dừa ra một chai nhỏ và sử dụng hàng ngày.

Trước khi ra ngoài nắng, mẹ bầu có thể rửa mặt với lá trà xanh hoặc tắm nước lá trà xanh. Các tinh chất trong lá trà sẽ tạo ra lớp màng bảo vệ làn da bà bầu trước sự tấn công của ánh nắng mặt trời.

Bà bầu có thể dùng dầu dừa hoặc sáp bôi lên khi ra nắng. Cách 2 – 3 tiếng đồng hồ bà bầu nên bôi lại một lần. So với một số tinh dầu tự nhiên khác, lượng vitamin E trong dầu dừa có vai trò chống oxy hóa cao gấp 50 lần và rất an toàn cho làn da bà bầu.

Hỗn hợp dầu ô liu và sáp ong

Sáp ong chứa axit amin, cellulose, các vitamin A, B1, B2, E... Kết hợp với dầu ô liu sẽ tạo ra hỗn hợp kem chống nắng cho bà bầu. Hỗn hợp này còn hạn chế quá trình lão hóa da hữu hiệu.

Kem chống nắng từ ô liu và sáp ong sẽ làm giảm tác động của tia cực tím lên da bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Để làm hỗn hợp dầu sáp ong và ô liu đúng cách, mẹ bầu cần chuẩn bị 200ml dầu ô liu, 100g sáp ong. Trước tiên, cho dầu ô liu vào nồi, bắc lên bếp đun với lửa nhỏ cho dầu nóng lên. Tiếp đến, bẻ sáp ong thành từng miếng nhỏ cho vào nồi nấu cùng dầu ô liu đến khi sáp ong tan hoàn toàn. Sau khi hỗn hợp nguội, trút từ từ vào lọ thủy tinh để bảo quản và dùng dần.

Mẹ bầu thoa hỗn hợp dầu ô liu, sáp ong vào buổi tối trước khi đi ngủ, khi ra ngoài trời hoặc sau khi đi nắng về để làm giảm tình trạng cháy nắng trên da do tác động của tia cực tím.

Cà chua

Chất chống oxy hóa và thành phần lycopene trong quả cà chua sẽ giúp làn da bà bầu tránh được các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Để chống nắng, bà bầu chỉ cần lấy 2 -3 quả cà chua thái mỏng hoặc xay nhuyễn rồi đắp lên mặt trước khi ra ngoài trời.

Tinh dầu cà rốt

Tương tự như cà chua, loại rau củ màu da cam này rất giàu vitammin A, E, các axit béo… Các dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da bà bầu. Theo các chuyên gia, vitamin A chiết xuất từ cà rốt hoạt động tương tự như kem chống nắng tự nhiên giúp ngăn ngừa cháy nắng và cho bà bầu làn da đẹp hơn.

Chỉ số chống nắng của tinh dầu cà rốt tương đương với nhiều loại kem chống nắng khác - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể làm tinh dầu cà rốt tại nhà bằng cách: Rửa sạch khoảng 4 củ cà rốt, gọt vỏ, bào sợi. Sau đó cho khoảng 7 – 8 muỗng dầu dừa và cà rốt đã bào vào chảo nấu với lửa nhỏ. Khi hỗn hợp sủi bọt tăm thì dùng đũa khuấy đều cho ra hỗn hợp nước màu cam. Tiếp đến, lọc bỏ bã cà rốt, hỗn hợp nước cho vào hũ thủy tinh để dùng dần như kem chống nắng.

Biết được những cách chống nắng bằng nguyên liệu tự nhiên nói trên, bà bầu sẽ không còn cảm thấy lo ngại khi ra ngoài trời nữa.