Nước uống giảm cân kì diệu: Loại bỏ 7kg mỡ thừa chỉ trong 10 ngày

Trà xanh giúp cải thiện sự trao đổi chất và hỗ trợ sự hấp thụ chất béo. Uống một tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh như bệnh tim, đột quỵ, ung thư da, t? vi êm khớp dạng thấp, bệnh tiểu đường, cảm lạnh, cảm cúm và nhiều hơn thế.

Loại nước này tốt như thế nào cho sức khỏe ?

Bạc hà là một nguồn cung cấp rất lớn về canxi, magiê, đồng, sắt và kali. Loại thảo dược này có khả năng cải thiện tiêu hóa, giúp cơ thể đốt cháy chất béo và ngăn ngừa tình trạng đầy hơi.

Cam là loại trái cây được đánh giá rất cao do những dinh dưỡng và thành phần chống oxy hóa của chúng mang đến cho cơ thể. Nó chứa nhiều chất xơ, chất béo bão hòa đặc biệt cần thiết cho những người muốn nhanh chóng thoát khỏi sự “phì nhiêu” của cơ thể. Ngoài ra, cam có tác dụng tích cực đối với bệnh viêm khớp, ung thư và các bệnh về tim mạch.

Một thức uống kỳ diệu được kết hợp giữa ba nguyên liệu trên sẽ giúp bạn thoát khỏi lượng mỡ thừa trong khi nó vừa giải độc cơ thể.

Chuẩn bị:

- 1 lít nước

- 1 trái cam lớn (tương đương với 2 trái nhỏ)

- 4 - 5 túi trà xanh (loại trà túi lọc)

- Vài lá bạc hà

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch cam và bạc hà rồi thái cam thành từng lát mỏng, lưu ý để nguyên vỏ cam.

Bước 2: Đun sôi 1 lít nước trong vòng 2 - 3 phút rồi tắt bếp. Khi nhiệt độ của nước nguội dần xuống chừng 80 - 85 độ C (khoảng 3 phút sau khi tắt bếp), cho 4 - 5 túi trà vào ngâm chừng 3 - 5 phút.

Bước 3: Vớt các túi trà ra rồi rót trà vào 1 bình thủy tình, cho các lát cam và lá bạc hà tươi vào. Đóng nắp bình và chờ đến khi trà nguội hoàn toàn thì cho vào tủ lạnh bảo quản để dùng cho ngày hôm sau.

Cách uống:

Ngày hôm sau, bạn hãy dùng hỗn hợp trước các bữa ăn, uống 1 cốc trước khi ăn 30 phút và uống phần còn lại vào bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy khát.

Uống đều đặn trong vòng 10 ngày kết hợp với giảm đồ ngọt, không ăn quá nhiều đồ chứa chất béo, bạn sẽ giảm ít nhất 5-7kg mà không cần tập luyện gì thêm. Nếu muốn, bạn có thể tiếp tục uống để thanh lọc cơ thể hoặc uống giãn cách để duy trì trọng lượng như mơ ước.

Chúc bạn thành công.