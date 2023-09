Cách giảm mỡ bụng bằng cà chua chị em văn phòng cần phải biết

Có rất nhiều lý do giải thích cho việc nên giảm mỡ bụng bằng cách ăn cà chua mỗi ngày. Đầu tiên, đó là vì cà chua có hàm lượng calo thấp. Một quả cà chua có kích thước trung bình chỉ có khoảng 22 calo trong so sánh với các loại quả khác. Thêm nữa, cà chua cũng chứa nhiều chất xơ, giúp bạn nhanh no, no lâu, kiềm chế cơn thèm ăn và giảm thói quen ăn uống vô độ. Loại chất xơ này cũng đảm bảo các chất dinh dưỡng được hấp thụ tối đa và giữ cho hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Ngoài lợi ích giảm cân và giảm béo bụng, cà chua cũng là nguồn giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch, điều trị táo bón, thoái hóa điểm vàng và chống lão hóa.

Cách giảm mỡ bụng bằng cà chua ai cũng làm được

Trước hết, để có thể đánh tan mỡ bụng bằng cà chua, bạn cần quyết tâm thay đổi lối sống của mình và tăng cường tập thể dục mỗi ngày. Nhờ đó, hiệu quả sẽ tăng lên và nhanh hơn so với việc vẫn duy trì các thói quen cũ.

Tiếp theo, bạn có thể lựa chọn một trong 3 hình thức sử dụng cà chua để giảm mỡ bụng dưới đây, miễn là bạn cảm thấy phù hợp và thoải mái.

Giảm mỡ bụng bằng cách ăn sống cà chua mỗi ngày

Ăn sống cà chua thường xuyên sẽ giúp giảm mỡ bụng. Nguồn: Internet

Ăn sống cà chua là cách đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện bất cứ nơi đâu, chỉ cần chuẩn bị sẵn khoảng 10 – 15 quả cà chua bi hoặc 2 – 3 quả cà chua có kích thước vừa phải.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên rửa thật sạch cà chua và ngâm trong nước muối khoảng 15 phút để khử độc.

Nếu muốn nhanh chóng thấy hiệu quả, bạn cũng có thể ăn sống cà chua vào buổi tối cùng với salad hoặc rau đã chế biến đi kèm một ít thịt. Nhờ vậy, bạn sẽ tránh được hiện tượng chán ăn và thay đổi khẩu vị.

Uống nước ép cà chua để giảm mỡ bụng ngay tại nhà

Thay vì ăn sống, nhiều chị em phụ nữ lựa chọn làm nước ép cà chua và uống trước mỗi bữa ăn để có cảm giác no lâu. Đây cũng là cách giúp bạn hạn chế cơn thèm ăn rất tốt và giảm mỡ bụng hiệu quả.

Nếu không có máy xay, bạn cũng có thể cắt cà chua thành từng miếng nhỏ, sau đó, cho vào bát và lấy thìa dằm nhuyễn.

Cách làm smoothie cà chua giảm béo bụng hiệu quả

Tự làm nước ép cà chua để giảm mỡ bụng hiệu quả ngay tại nhà. Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

½ bát cà chua đã cắt nhỏ.

½ bát cà rốt đã cắt nhỏ.

1 đến 2 múi bưởi.

Một ít muối hồng Himalaya.

Cách chuẩn bị:

Cho tất cả các loại củ, quả đã chuẩn bị vào máy xay và xay nhuyễn.

Đổ hỗn hợp thu được ra bát và cho một ít muối hồng Himalaya vào.

Trộn đều trước khi uống.

Giảm mỡ bụng bằng cà chua là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và không quá tốn kém nên phù hợp với đa số mọi người. Nếu vẫn đăng lăn tăn về cách tốt nhất để đánh tan mỡ thừa thì bạn có thể thử ngay cà chua từ hôm nay vì kết quả sẽ không làm bạn thất vọng.