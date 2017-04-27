Bật mí thức uống giúp giảm tới 10kg mà không cần ăn kiêng của người Nhật

Luyện tập 27/04/2017 14:27

Hãy cùng khám phá một bí kíp giảm cân vô cùng hiệu quả của người Nhật dưới dây.

Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước với rất nhiều bí quyết làm đẹp. Điều này được khẳng định bởi một sự thật rằng phụ nữ Nhật đa phần đều trẻ trung, xinh đẹp, sở hữu vóc dáng trong mơ và một làn da sáng bóng.

Trong bài viết này, hãy cùng khám phá một bí kíp giảm cân vô cùng hiệu quả của người Nhật, có thể giúp bạn giảm tới 10 kg mà không cần phải ăn kiêng hay áp dụng chế độ luyện tập khắc nghiệt nào cả. Đây được xem như là một trong các “tuyệt chiêu” giúp eo đẹp, dáng thon của phụ nữ Nhật.

Bật mí bí quyết giảm cân thức uống giúp giảm tới 10kg của người Nhật
Mật ong là một trong những thành phần chính của phương pháp giảm cân này. Ảnh: Internet.

Nguyên liệu:

•    1 thìa hạt đậu tương.

•    1 thìa mật ong.

•    ½ cốc sữa không béo.

Cách chuẩn bị:

•    Bước 1: Thêm các nguyên liệu với liều lượng đề xuất vào trong máy xay. Sau đó, xay đều cho tới khi thu được một hỗn hợp đồng nhất và đổ ra cốc.

•    Bước 2: Uống vào mỗi tối, sau bữa ăn. 

Lợi ích:

 

Bật mí bí quyết giảm cân thức uống giúp giảm tới 10kg của người Nhật
Đậu tương là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu muốn sở hữu một thân hình thon thả. Ảnh: Internet.

Đậu tương là một trong những loại thực phẩm có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Ngoài tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim thì đậu tương còn giúp giảm nguy cơ mắc béo phì và cho bạn một làn da, mái tóc khỏe mạnh. 

Các tính chất tuyệt vời của đậu tương:

•    Không chứa gluten, ít calo.

•    Chứa ít cholesterol.

•    Giàu protein, canxi và sắt.

•    Chứa nhiều chất béo không bão hòa lành mạnh, đặc biệt là omega-3 axit alpha-linolenic.

Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Mỹ thì một chén (155 gram) đậu tương đông lạnh sẽ chứa 189 calo, 1 gram bão hòa, 16 gram carbohydrate, 8 gram chất xơ, 3 gam đường và 17 gram protein. Một khẩu phần ăn như vậy cung cấp 10% nhu cầu canxi, 16% vitamin C, 20% sắt, 52% vitamin K và 121% nhu cầu folate hàng ngày của bạn.

Người Nhật ăn đậu tương nhiều gấp 11 lần các nước khác trên thế giới. Thực đơn hàng ngày của họ không bao giờ thiếu đậu tương vì họ biết rằng đây là lựa chọn tuyệt vời nếu muốn sở hữu một thân hình thon thả. 

Đặc biệt, một sự kết hợp của đậu tương, mật ong và sữa không béo sẽ có khả năng kìm hãm khẩu vị của bạn; từ đó, giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, ngoài kiên trì uống loại nước này, bạn cũng phải ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục đều đặn

*Thông tin mang tính tham khảo

(Nguồn: Boldsky)

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