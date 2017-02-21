Làm trắng răng tại nhà trong 2 phút không cần đi nha sĩ

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/02/2017 14:44

Hàm răng của bạn sẽ lấy lại vẻ trắng bóng nhanh chóng với công thức cực đơn giản này.

Nguyên nhân khiến răng ố vàng?

Men răng rất cứng, điều đó không có nghĩa là nó không bị tổn thương. Mỗi ngày, hàm răng của chúng ta phải chịu trách nhiệm nghiền rất nhiều thức ăn, tiếp xúc với các loại đồ uống khác nhau. Trong quá trình đó, men răng sẽ dễ bị ố vàng và sậm màu đồng thời gây tổn thương tủy răng nếu ở dạng nặng. Các vết ố này sẽ không dễ loại bỏ, từ đó khiến nụ cười của bạn xấu hơn, bạn không còn tự tin cười như trước mà luôn trong trạng thái e ngại.

Để làm trắng răng, bạn có thể đến nha sỹ hoặc tẩy trắng răng tại nhà. Trong đó, xu hướng làm trắng răng bằng nguyên liệu tự nhiên đang là giải pháp được nhiều người sử dụng vì nó rất lành tính, không độc hại và hiệu quả cao. Trong số đó, quả dâu tây là một trong những biện pháp phổ biến vì nó dẽ mua, dễ dùng và có mùi thơm. Kết hợp dâu tây với baking soda theo công thức dưới đây, bạn sẽ có hàm răng trắng bóng không tì vết. 

Làm trắng răng tại nhà trong 2 phút không cần đi nha sĩ - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Bột baking soda (mua ở các tiệm bán nguyên liệu làm bánh)

- Dâu tây 2 quả

- Tinh dầu bạc hà nguyên chất

- Máy xay hoặc thìa để nghiền

- Bàn chải

Cách làm:

B1: Dâu tây chọn quả chín mọng, không sâu bệnh hay phân thuốc. Sau khi mua về bạn rửa sạch dâu, ngâm muối loãng 15 phút để làm sạch chất bẩn và vi khuẩn.

B2: Nghiền nát dâu bằng thìa hoặc máy xay, sau đó trộn dâu với 2 muỗng cafe Baking Soda, tinh dầu bạc hà cho đều.

B3: Bôi hỗn hợp lên bàn chải và chải răng bình thường trong 15 phút. Chải tất cả mặt răng và cả các ngóc ngách của răng khác. Sau khi chải để yên trong miệng 5 phút. 

B4: Súc miệng với nước sạch nhiều lần.

Mỗi tuần, bạn đánh răng theo liệu trình trên 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 2 ngày để có hàm răng trắng bóng như vừa đi nha sĩ.

Chúc bạn thành công!

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