Chỉ cần vài phút mỗi ngày, nọng cằm sẽ biến mất không còn dấu vết sau 1 tuần

Mặt nọng hay còn gọi là hai cằm là nỗi khổ của nhiều phụ nữ. Khuyết điểm này khiến nhiều chị em tự ti trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng chỉ cần vài phút mỗi ngày theo các hướng dẫn đơn giản dưới đây chị em sẽ có ngay khuôn cằm thon gọn chỉ sau 1 tuần.

Nguyên nhân của tình trạng nọng ở cằm chủ yếu là do cơ hàm và cổ ít được vận động. Những bài tập dưới đây sẽ làm cải thiện tình trạng này một cách nhanh chóng.

Nhai kẹo cao su

Đây là bài tập siêu đơn giản cho các bạn lười vận động. Nhai kẹo cao su sẽ giúp cải thiện tình trạng hai cằm là vì việc này sẽ tác động đến nhóm cơ nằm tại "chiếc cằm thứ hai” của bạn. Mỗi ngày bạn nên nhai kẹo cao su khoảng tiếng đồng hồ để cảm nhận được hiệu quả ngay sau mỗi lần nhai. Bạn hãy lưu ý chọn loại kẹo không có đường để bảo vệ sức khỏe răng miệng và tránh tăng cân nhé!

Bài tập há miệng

Bạn mở rộng miệng ra và lè lưỡi ra hết mức có thể. Lặp lại 10 lần, mỗi lần 10 giây. Bạn sẽ cảm nhận được cơ cằm và mặt của minh săn chắc lại ngay sau bài tập này.

Bài tập bĩu môi

Hãy để mặt trong tình trạng bĩu môi, đưa hàm dưới ra hết cỡ, nghiêng sang phải và ngửa cổ để nhìn thẳng lên trần nhà. Lặp lại 3 lần cho mỗi bên.

Thổi bóng bay

Thổi bóng giúp làm săn cơ mặt vì nó phải vận dùng nhiều nhóm cơ. Hãy thổi một quả bóng bay to và xì ra, lặp lại khoảng 10 lần liên tục.

Lưu ý

Bạn có thể kết hợp với việc mát-xa mặt, cổ và cằm để tăng hiệu quả nhanh hơn.

Mỗi ngày hãy uống 1-2 tách trà xanh để tăng cường trao đổi chất hỗ trợ đánh bay mỡ ở phần nọng cằm.

Hãy uống nhiều nước và cắt giảm muối đường trong khẩu phần ăn để mặt không sưng để tránh xuất hiện “chiếc cằm thứ hai” nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-vai-phut-moi-ngay-nong-cam-se-bien-mat-khong-con-dau-vet-sau-1-tuan-233938.html