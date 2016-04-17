Bụng phẳng lì không chút mỡ với 1 động tác tại nhà chỉ tốn 30 giây mỗi ngày

Với những ai muốn có vòng eo thon gọn mà lại không có nhiều thời gian, thì đây quả là một bài tập vô cùng lý tưởng.

Plank là gì

Plank là một động tác tập cố định, huy động sự kết hợp của nhiều nhóm cơ khác nhau trong đó có cơ bụng. Đối với đa phần những người tập luyện, một vòng eo phẳng lì, săn chắc là điều luôn được hướng đến. Không chỉ làm đẹp cơ bụng, plank còn hướng đếnt? việc làm săn chắc các cơ bắp vùng vai, tay, mông.

Plank giúp đem lại hiệu quả cao nhất ở vùng cơ bụng hai bên sườn và trước bụng, tăng sức bền, giảm tỷ lệ mỡ và cho bạn 1 vòng eo hoàn hảo.

Tư thế tập Plank đúng cách

Nếu được bình chọn bài tập làm đẹp vòng eo hiệu quả nhất mà lại đơn giản nhất, thì Plank có thể giữ vị trí đầu bảng. Bạn chỉ cần 1 động tác duy nhất, tập ở bất cứ nơi đâu có mặt phẳng, dù là ở nhà hay phòng tập. Plank gồm một động tác duỗi thẳng người và chống tay xuống sàn. Việc duy nhất bạn cần làm là giữ cho khuỷu tay vuông góc với cánh tay, vai thẳng, lưng thẳng với chân, ngón chân hơi nhón (tương tự động tác hít đất nhưng không chống bằng cả bàn tay). Tư thế càng được giữ lâu, tỷ lệ mỡ ở eo được đốt cháy càng cao.

Tuy nhiên việc giữ lâu đến 1 phút không phải là điều dễ dàng cho người mới tập Plank. Bạn có thể cảm thấy tay, vai, bụng mỏi nhừ và chỉ muốn ngã. Ban đầu khi tập Plank, chúng ta chỉ nên tập 30 giây cho đến 1 phút.

Lịch tập Plank hợp lý

Trên đây là lịch tập Plank trong 30 ngày cho người mới. Tuy nhiên bạn có thể tùy sức mình để tập, không nhất thiết phải theo lịch trình nhưng nên duy trì đều đặn với thời gian tăng dần và có những ngày nghỉ hàng tuần. Ban đầu, hãy Plank trong khoảng 20-30 giây. Nếu bạn cảm thấy hơi đau cơ bụng ngày sau đó, đừng lo lắng vì khi quen dần bạn sẽ không còn thấy đau nữa.

Với những ngày Plank trên 2 phút, bạn cần chia ra Plank nhiều lần, mỗi lần 2 phút và có thời gian nghỉ, không nên tập liền mạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bung-phang-li-khong-chut-mo-voi-bai-tap-tai-nha-chi-ton-30-giay-moi-ngay-81975.html