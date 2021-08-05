Viện thẩm mỹ Diva lọt Top spa, thẩm mỹ viện uy tín tại Sài Gòn

Viện thẩm mỹ Diva Spa thành lập từ năm 2014 với mục tiêu trở thành chuỗi trung tâm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu tại Việt Nam. Từ khi mới đi vào hoạt động, Diva Spa đã xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể để hoàn thành mục tiêu nhanh nhất có thể. Diva Spa mang đến cho chị em phụ nữ dịch vụ làm đẹp chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế. Đến với Diva Spa, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo với mức giá phải chăng.

Ngoài ra, Diva Spa còn xây dựng khu vực phòng chờ, phòng thư giãn, phòng điều trị hiện đại giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Phòng tiếp đón lịch sự, hiện đại, tiện nghi với âm nhạc du dương, nhẹ nhàng. Phòng điều trị VIP tạo không gian riêng, thoải mái cho khách hàng. Tất cả các khu vực đều có đội ngũ tư vấn viên tiếp đón và chăm sóc nhiệt tình, làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.

Hiện nay, Diva Spa đã có hơn 50 cơ sở tại 35 tỉnh thành trên khắp cả nước. Dù ở trung tâm thành phố hay các quận huyện ngoại thành, Diva Spa đều xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Hệ thống máy móc được nhập khẩu 100% từ các nước phát triển như Anh, Pháp, Hoa Kỳ… Công nghệ làm đẹp được chuyển giao từ châu Âu mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.

Viện thẩm mỹ Diva Spa đang có hơn 300 nhân viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tại các cơ sở trên khắp cả nước. Đội ngũ nhân viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế. Khách hàng không những được lắng nghe, chia sẻ trong khi sử dụng dịch và mà còn được giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi. Sau khi hoàn thành trị liệu tại Diva Spa, khách hàng có thể liên hệ với hotline để được giải đáp nhanh chóng mọi thắc mắc.

Với những bước tiến vượt bậc, Viện thẩm mỹ Diva đã trở thành địa chỉ được khách hàng tin tưởng và đánh giá cả. Điều này đã được khẳng định qua những bảng xếp hạng của các website review uy tín Top10SaiGon

2. Viện thẩm mỹ Diva Top 1 spa, thẩm mỹ viện uy tín tại Sài Gòn

Top10SaiGon.vn là một trong những wesbite có lượng người truy cập lớn hàng ngày. Đây là website của cộng đồng review, đánh giá các dịch vụ, các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Theo số liệu thống kế, khảo sát của Top 10SaiGon, Viện thẩm mỹ Diva đã lọt Top Spa, thẩm mỹ viện uy tín tại Sài Gòn.

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Bài viết là đánh giá khách quan và tổng thể của người viết về Diva Spa. Thông qua bài viết đánh giá về Diva Spa trên Top10SaiGon, người đọc có thể phần nào tự tin khi lựa chọn các dịch vụ tại Viện thẩm mỹ Diva Spa.

Theo đánh giá của Top10SaiGon, Diva Spa đang ứng dụng hàng loạt những công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới như: Plasma lạnh, Lipo Theramax Plus, Laser Alphatech, Laser Fractional CO2,…Đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ được tập huấn thường xuyên để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tất cả các dịch vụ của Diva Spa đều hướng đến sự hài lòng của mọi khách hàng. Nhờ vậy Diva Spa đã đứng vững ở vị trí số 1 trong top các spa, thẩm mỹ viện uy tín tại Sài Gòn suốt thời gian qua.

Viện thẩm mỹ Diva Spa cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và làm đẹp công nghệ cao. Chị em phụ nữ sẽ có được vẻ đẹp tự hoàn hảo từ làn da tới vóc dáng. Một số dịch vụ nổi bật được Top10 SaiGon đề cập đến gồm:

Điều trị mụn chuyên sâu

Điều trị nám, tàn nhang tận gốc với công nghệ Laser Nd Yag

Phun môi: phun môi collagen, phun môi pha lê, khử thâm môi, …

Phun mày: phun mày ombre, phun mày tán bột, điêu khắc chân mày

Dịch vụ khác: vi kim tảo biển, tái tạo da, phủ bóng nano, trị sẹo rỗ, giảm béo, …

Các dịch vụ đều được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm bằng những công nghệ hiện đại. Khách hàng có thể liên hệ đặt lịch trước theo số điện thoại Hotline hoặc trực tiếp đến địa chỉ dưới đây để được tư vấn tốt nhất.

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