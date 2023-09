Rửa mặt bằng nước muối hàng ngày có tốt không?

Hiện nay, tiện lợi hơn rất nhiều, nước muối đã có loại pha sẵn gọi là nước muối sinh lý, được bán đầy trong siêu thị và các cửa hàng bán tạp hóa. Nước muối sinh lý được pha chế theo tỷ lệ 0,9%, tức 1 lít nước với 9 gam muối tinh khiết, có tính diệt khuẩn cao, mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nước muối sinh lý an toàn cho mọi lứa tuổi, kể cả em bé sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Chính vì vậy, rửa mặt bằng nước muối , nhất là nước muối sinh lý được rất nhiều chị em rỉ tai nhau áp dụng.

Làn da thường ngày của chúng ta sẽ bong tróc một cách tự nhiên và được thay thế bằng một lớp biểu mô mới. Để đẩy nhanh quá trình bong tróc, đồng thời tẩy sạch tế bào chết giúp làn da trông trắng sáng hơn thì bạn hãy thử rửa mặt bằng nước muối ấm. Cách này sẽ vô cùng hiệu quả, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng bởi vì làn da của chúng ta cần có thời gian để tự tái tạo và sửa chữa. Chỉ nên rửa mặt bằng nước muối ấm 2-3 lần/tuần là phù hợp.

Loại bỏ bã nhờn dư thừa

Rửa mặt bằng nước muối có nhiều tác dụng tốt cho da

Bã nhờn được tiết ra với mục đích giữ ẩm cho da, bảo vệ da, tránh khô, nứt nẻ. Tuy nhiên, khi bã nhờn được tiết ra quá mức, khuôn mặt sẽ rất bóng nhờn. Lúc này, lỗ chân lông bị bít kín quá mức, gây viêm nhiễm và hình thành mụn đầu đen, mụn trứng cá hoặc viêm tắc lỗ chân lông. Đối với con gái “mụn” là nỗi ám ảnh, khiến cho làn da xấu xí. Chính vì vậy, kiểm soát khả năng tiết dầu của da hoặc giảm bớt dầu khi nó được sản xuất ra quá mức, hạn chế gây mụn là điều mà các bạn gái rất quan tâm. Rửa mặt bằng nước muối là cách đơn giản và khá hiệu quả để giải quyết tình trạng này.

Hỗ trợ trị mụn

Bởi vì có tính kháng khuẩn, kháng viêm đồng thời giúp làm sạch da nên nước muối có khả năng hỗ trợ điều trị mụn trứng cá rất tốt. Nước muối giúp giết chết vi khuẩn cư trú ở nang lông bị tắc và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Tuy nhiên, sau khi các nốt mụn hết đi, da mặt rất dễ để lại các vết thâm mụn, thâm đen hoặc mụn thâm đỏ. Lúc này, bạn vẫn hãy duy trì rửa mặt bằng nước muối 2-3 lần/tuần để trị thâm. Công việc rửa mặt bằng nước muối trị thâm còn có tác dụng rất hiệu quả giúp cân bằng độ ẩm cho làn da để ngăn chặn hình thành mụn trứng cá mới.

Đối với những chị em nào bị chứng viêm nhiễm ngoài da, do di chứng của mụn để lại thì khi rửa mặt bằng nước muối trị mụn hãy thêm vào một ít tinh dầu bổ sung dinh dưỡng cho da, làm cho da càng trở nên mạnh khoẻ và sáng mịn. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô.

Rửa mặt bằng nước muối có bị ăn nắng không?

Rửa mặt bằng nước muối vẫn có thể bị ăn nắng

Hầu hết, các chị em cho rằng rửa mặt bằng nước muối loãng hay nước muối sinh lý đều có thể khiến da nhạy cảm và dễ tổn thương hơn và cần phải che chắn kĩ càng. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, dù có làm đẹp bằng phương pháp nào đi chăng nữa hoặc dù đã thoa kem chống nắng thì bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là ở những người sản sinh nhiều hắc tố melanin vì họ dễ bắt nắng.

Khi da càng tiếp xúc nhiều với tia cực tím, cơ chế tự bảo vệ làn da sẽ khiến da tối màu để hấp thụ những tia UV. Sau khi rửa mặt bằng nước muối, lớp tế bào chết đã được tẩy sạch, lớp tế mới vừa sản sinh nên làn da của bạn sẽ non yếu hơn bình thường. Do đó, da dễ ăn nắng sau khi dùng muối rửa mặt là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nước muối có công dụng thay thế cho các dòng mặt nạ thải độc để lớp tế bào da non mới được phát triển nên da cũng dễ gặp tổn thương hơn rất nhiều. Giờ thì các chị em đã tự mình giải đáp được thắc mắc rửa mặt bằng nước muối có bị bắt nắng không rồi chứ. Vì vậy, khi rửa mặt bằng nước muối thì các chị em hãy hạn chế tối đa những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài đến làn da của mình.

Rửa mặt bằng nước muối đúng cách

Mặc dù được đánh giá tốt trong việc dưỡng da nhưng không phải ai cũng biết cách rửa mặt bằng nước muối đúng cách, để thật sự an toàn cho làn da và phát huy hiệu quả tích cực.

Rửa mặt bằng nước muối đúng cách mới có hiệu quả tốt

Dưới đây là cách rửa mặt bằng nước muối đúng cách:

Bước 1: Rửa mặt sạch qua với sữa rửa mặt chuyên dụng, sau đó rửa lại một lần nữa với nước mát.

Bước 2: Dùng khăn bông mềm lau khô nước trên mặt hoặc có thể để nước khô tự nhiên đều được.

Bước 3: Cho nước muối sinh lý vào bông tẩy trang hoặc bông gòn, rồi xoa nhẹ nhàng lên da mặt, chú ý thoa kỹ những vùng da có nhiều mụn. Bước này bạn phải làm thật cẩn thận, cần phải thoa đều để giúp da thẩm thấu tốt.

Bước 4: Lặp lại hành động trên thêm một lần nữa với miếng bông tẩy trang sạch khác.

Bước 5: Sau đó rửa sạch lại với nước mát và dùng khăn mềm lau khô.

Có thể nói, rửa mặt bằng nước muối cũng là con dao 2 lưỡi, vì thế có nên rửa mặt bằng nước muối không là điều mà khá nhiều chị em phân vân. Bởi hiệu quả của cách dưỡng da này phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng muối pha vào, pha quá ít hoặc quá nhiều đều không đạt hiệu quả tốt. Rửa nhiều quá, áp dụng không phù hợp với tình trạng da thì cũng sẽ gây hại cho da. Nếu da quá khô bạn cũng không nên rửa mặt bằng nước muối nhiều lần trong 1 tuần. Còn da bạn nhờn thì việc rửa mặt bằng nước muối là sự lựa chọn tương đối hoàn hảo giúp da hạn chế tiết dầu thừa. Tuy nhiên, rửa nhiều quá sẽ làm bào mòn da, 3-4 lần/tuần là phù hợp.

Rửa mặt bằng nước muối hàng ngày có tốt không?

Nước muối an toàn, dịu nhẹ an toàn cho da

Rửa mặt bằng nước muối hàng ngày có tốt không còn phụ thuộc vào tính chất của mỗi làn da. Với làn da khỏe mạnh thì rửa mặt bằng nước muối sẽ giúp da tái tạo lại cấu trúc các collagen, elastin, laminin, fibronectin và các proteoglycans liên kết chặt chẽ lại với nhau, đồng thời tạo nên làn da khỏe mạnh chống lại những yếu tố gây hại. Do đó, với da thường và khỏe mạnh sẽ không gặp tình trạng kích ứng da khi rửa mặt bằng nước muối thường xuyên. Nhưng với làn da nhạy cảm, đang bị viêm bởi mụn thì việc lạm dụng nước muối thường xuyên, rửa mặt hàng ngày rất dễ dẫn đến tình trạng kích ứng da, dù nước muối đã được pha loãng. Chính vì vậy mà các chị em chỉ nên rửa mặt bằng nước muối từ 2-3 lần trong tuần là tốt nhất và tránh đi dưới ánh nắng mặt trời quá lâu để không làm sạm da.

Nên chọn cách rửa mặt bằng nước muối ấm và pha loãng muối, rồi thoa lên vùng da tay trước khi rửa mặt để phòng việc kích ứng da. Dù là nước muối sinh lý đã được pha loãng sẵn thì bạn vẫn nên pha thêm một chút nước nữa rồi hãy rửa mặt để đảm bảo an toàn cho làn da.

Hy vọng với những thông tin đã giải đáp được các thắc mắc liên quan đến vấn đề rửa mặt bằng nước muối có tốt không. Cũng như tìm ra được bí quyết dưỡng da và trị mụn hiệu quả để có làn da đẹp hoàn hảo.