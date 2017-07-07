Nhiều người sẽ phải rú lên sung sướng sau khi biết công dụng này của viên Vitamin E

Vitamin E là cả một vi chất có khả năng chống oxy hóa. Vitamin E tồn tại ở dạng dầu và cực kỳ linh hoạt. Nó còn được biết đến với tên tocopherol, có màu vàng hoặc nâu đỏ, được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da .

Bạn có thể dễ dàng mua Vitamin E tại bất kỳ cửa hàng thuốc nào dưới hai dạng là lỏng hoặc dạng viên nang. Với dạng viên nang, bạn có thể cắt ra và sử dụng phần dầu bên trong.

"Vitamin E đã được sử dụng trong sản phẩm chăm sóc da từ rất lâu. Nó là một thành phần rất có lợi cho da, đặc biệt là khi được kết hợp với các chất chống oxy hóa khác". Điều này giúp cho món mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da chống lại các gốc tự do và tác hại của môi trường.

Tại sao Vitamin E có lợi đối với da?

Như đã được phân loại, vitamin E là một chất dinh dưỡng cho da, giúp chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây ra tổn thương tế bào và có thể góp phần gây nên bệnh tim mạch và ung thư.

Vitamin E được tìm thấy trong nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng, kem chống lão hóa ẩm và làm sáng da. Có nhiều cách khác nhau để sử dụng vitamin E, tùy thuộc vào những vấn đề bạn đang có.

Xóa mờ nếp nhăn

Nếp nhăn có nguyên nhân đến từ tuổi tác, các gốc tự do, chăm sóc da không đúng cách và thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu nhiều. Vitamin E ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn bằng cách ngăn chặn các gốc tự do. Nó xóa mờ nếp nhăn, thúc đẩy sản xuất collagen. Đây là thứ liên kết để giữ độ đàn hồi cho da, đẩy nhanh tiến độ tái tạo tế bào.

Cách dùng: Bôi Vitamin E ngày 2 lần lên vùng da có nếp nhăn

Làm mờ sẹo thâm đốm nâu

Đốm nâu trên da thường xuất hiện do lão hóa, các gốc tự do và chức năng gan kém. Vitamin E khi bôi tại chỗ sẽ tác động lên các đốm nâu trên da, giúp làm sáng và mịn da, bôi trơn màng tế bào và khuyến khích tái tạo tế bào.

Cách dùng: Bôi lên phần da có đốm nâu ngày 2 lần.

Trị da khô mất nước

Vitamin E nguyên chất cũng giúp điều trị hiệu quả cho da khô, hoặc da bị nứt lớp biểu bì ở nhiều vùng da trên cơ thể, từ mặt cho đến tay chân. Thoa một vài giọt dầu vitamin E lên chỗ da khô giúp tái tạo và cấp nước, ngăn ngừa các vết nứt trong tương lai.

Kết hợp với dầu nền

Vitamin E cung cấp cho da với độ ẩm cần thiết cũng như các chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, dầu vitamin E nguyên chất khá khó để dùng như kem dưỡng ẩm hàng ngày bởi vì nó khá đặc và dính. Vì thế nếu muốn dùng trên 1 vùng da rộng, bạn có thể kết hợp với dầu ô liu hoặc dầu dừa theo tỷ lệ 1 viên E/10ml dầu nền. Dầu ôliu có chứa axit oleic, giúp da dễ thẩm thấu dưỡng chất hơn và có khả năng giữ độ ẩm cần thiết.

Trị khô nứt môi

Bôi Vitamin E lên môi mỗi ngày là cách trị khô nứt môi hiệu quả mà không cần dùng son dưỡng.

Tác dụng phụ có thể có của Vitamin E

Các nghiên cứu cho thấy, trong 1 số trường hợp, Vitamin E có thể gây kích ứng da. Ngoài ra, nếu dùng quá nhiều, bạn có thể bị lên mụn do dư thừa độ ẩm và dầu.

Bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn nếu thấy phản ứng sau khi dùng vitamin E.

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