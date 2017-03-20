Nghiền nát thứ này thoa mỗi tối, môi thâm sì cũng biến thành hồng hào ngay lập tức

Với những phương pháp tự nhiên này, đôi môi sẽ nhanh chóng lấy lại vẻ hồng hào và căng mọng.

Đôi môi là vùng khá nhạy cảm trên khuôn mặt. Không như da, có lớp dầu để giữ độ ẩm những lúc không khí bên ngoài trở nên khô hanh, môi không thể làm được điều này. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy môi thường bị khô, thâm sạm và hình thành lớp tế bào chết rất thường xuyên. Nếu tế bào chết không được loại bỏ, môi sẽ trở nên tối màu, không có sức sống và đánh son cũng khó hơn. Môi thâm có nhiều nguyên nhân, đó có thể là do lớp tế bào chết như đã đề cập ở trên, nhưng cũng có thể là do cơ địa của từng người, sắc tố da bẩm sinh, dùng son nhiều chì, không chống nắng cho môi. Cho dù với nguyên nhân nào, thì việc làm hồng môi cũng rất cần thiết vì một đôi môi sáng màu, xinh tươi sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

Hiện nay, một phương pháp được nhiều cô gái sử dụng để làm hồng môi là đi phun xăm. Tuy nhiên cách này ẩn chứa nhiều biến chứng nguy hiểm, chưa để đến việc màu môi không tự nhiên, gây đau đớn nếu làm ở cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn. Thay vì vậy, việc làm hồng môi bằng các biện pháp tự nhiên đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Cách 1: Làm hồng môi bằng son củ dền

Củ dền rất giàu chất sắt, Vitamin A, E đồng thời lại có màu đỏ tự nhiên. Do đó người ta có thể dùng củ dền để làm ra son dưỡng môi, thành phần tự nhiên an toàn cho sức khoẻ đồng thời phục hồi vẻ hồng hào cho đôi môi nhanh nhất. Nguyên liệu: - Củ dền - Sáp ong bào nhỏ 3 thìa cafe - Dầu dừa 2 thìa cafe - Bơ đậu mỡ (shea butter) 2 thìa cafe - Chén sứ - Nồi đun cách thuỷ - Hũ đựng son Cách làm: B1: Sáp ong bào nhỏ mịn, cho vào chén, thêm dầu dừa, bơ đậu mỡ và đun cách thuỷ lửa nhỏ. B2: Củ dền xay nhuyễn và vắt lấy nước ép. Chờ đến khi chén sáp ong trong nồi tan chảy hết, dùng thìa khuấy đều và cho nước ép củ dền vào, tắt bếp. B3: Rót son còn lỏng ra hũ, để tủ lạnh 10 phút cho son đông lại hoàn toàn. B4: Dùng ngón tay lấy son thoa đều lên môi mỗi ngày 2-3 lần vào buổi sáng, tối. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có đôi môi hồng hào xinh đẹp. Cách 2: Làm hồng môi bằng chanh mật ong Ngoài củ dền, chúng ta có thể dưỡng môi bằng chanh mật ong. Chanh chứa Vitamin C và axit citric tẩy tế bào chết và làm sáng môi tự nhiên. Mật ong có tính dưỡng ẩm và kháng khuẩn tốt, giúp môi mềm mại và không còn bị bong tróc. Nguyên liệu: - Đường nâu - Chanh - Mật ong - Dầu dừa Cách làm: Đầu tiên chúng ta sẽ làm hỗn hợp tẩy tế bào chết. Trộn đường với dầu dừa thật đều, dùng ngón tay thoa đều lên môi theo đường tròn nhẹ nhàng rồi dùng khăn ướt lau sạch. Với hỗn hợp dưỡng môi, trộn chanh, mật ong và chút dầu dừa với nhau thật đều, thoa lên môi ngày 3 lần, đặc biệt là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Với cách này, chỉ cần 1-2 tuần môi sẽ hồng hào tự nhiên không còn bị thâm sạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-nat-thu-nay-thoa-moi-toi-moi-tham-si-cung-bien-thanh-hong-hao-ngay-lap-tuc-185550.html