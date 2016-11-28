Lấy mảnh giấy bạc bọc răng, sau 3 phút cô gái không tin vào mắt mình điều xảy ra

Làm đẹp 28/11/2016 16:59

Đây là một phương pháp làm trắng răng hiệu quả nhanh với các nguyên liệu rất phổ biến mà ngôi nhà nào cũng có.

Thật khó để tự tin nếu mỗi lần nở nụ cười, chúng ta phải ngại ngùng vì hàm răng ố vàng. Cho dù bạn có đánh răng thật kỹ 2 lần một ngày, hay sử dụng nhiều biện pháp làm trắng khác, thì việc răng ố vàng cũng khó lòng tránh khỏi bởi nó bị tác động bởi nhiều yếu tố như thức ăn, nước uống, kháng sinh hay di truyền. Thay vì tốn tiền để đến nha sĩ và chịu sự đau đớn, ê buốt khi tẩy răng, bạn hoàn toàn có thể tự làm trắng răng tại nhà với các nguyên liệu vô cùng dễ tìm. 

Nguyên liệu:

- Một miếng giấy bạc (loại dùng để nướng thức ăn)

- Kem đánh răng

- Một muỗng cà phê muối

- Một muỗng cà phê baking soda

Cách làm:

Muối và baking soda có tính chất làm trắng răng tự nhiên. Bạn chỉ cần trộn kem đánh răng với baking soda và muối theo tỷ lệ 1:1:1.

Sau đó, bôi hỗn hợp sệt này lên răng một lớp dày và dán miếng giấy bạc quanh răng, để yên trong 30 phút để hỗn hợp có thời gian làm việc. 

Sau khoảng thời gian trên, bạn bóc giấy bạc ra, đánh răng lại như bình thường, ngay sau đó bạn sẽ thấy màu răng trở nên trắng bóng hơn trước. 

Lặp lại liệu trình 3 lần một tuần trong khoảng 2 tuần liên tục, kết hợp với việc đánh răng như bình thường, bạn sẽ có hàm răng trắng mà không gây hại men răng. 

 

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