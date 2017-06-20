Đọc xong bài này, 99% phụ nữ sẽ đi mua ngay 5 quả chanh để sẵn trong tủ lạnh

Chanh có rất nhiều công dụng làm đẹp . Nhờ có nó, bạn có thể tiết kiệm một số tiền mua mỹ phẩm rất lớn mà lại vô cùng an toàn với làn da và sức khỏe .

Khi nói đến các loại trái cây họ cam quýt, chanh là một trong những loại quả được yêu thích nhất. Tất cả các nơi trên thế giới, chanh được sử dụng rộng rãi để làm mứt, bánh kẹo, kem, cocktail và đồ uống khác. Ngoài ra, dầu chiết xuất từ ​​vỏ chanh được sử dụng như một thành phần trong chăm sóc da và tóc. Trên thế giới có rất nhiều loại chanh, nhưng tại Việt Nam, chanh xanh, tên tiếng Anh là lime vẫn là loại phổ biến nhất.

Toner từ chanh và tinh dầu bạc hà giúp làm sáng da, se khít lỗ chân lông hiệu quả. Chất axit citric trong chanh còn giúp cân bằng độ PH da, ngăn chặn chứng khô da do dùng xà phòng, sữa rửa mặt có PH quá cao.

Cách làm:

Trộn chanh và nước khoáng theo tỷ lệ 1:10. Sau đó, thêm 1 vài giọt tinh dầu bạc hà vào và lắc đều. Dùng bông tẩy trang thấm toner này lau đều lên da mặt ngày 2 lần. Nếu không dùng hết, bạn có thể để tủ lạnh nhưng chỉ nên dùng trong 36 giờ.

Tẩy tế bào chết

Dùng chanh để tẩy tế bào chết là 1 phương pháp an toàn và tiện lợi. Bạn nên kết hợp chanh với mật ong, một chút dầu dừa, đường cát để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết hiệu quả và rẻ tiền.

Cách làm: Lấy 1 cái chén trộn chanh, mật ong, dầu dừa và đường lại với nhau thành 1 hỗn hợp sệt. Tắm sạch, massage nhẹ nhàng hỗn hợp trên lên toàn thân 15 phút rồi xả lại với nước. Tuần làm 1-2 lần.

Tắm trắng

Kết hợp chanh với bột đậu đỏ, sữa chua và mật ong là cách tắm trắng giúp da lên từ 2-3 tông. Bột đậu đỏ chứat? vitamin B1, chanh chứa axit citric. Bộ đôi này sẽ giúp da trắng mịn tự nhiên và vẫn mềm mại, đủ độ ẩm.

Cách làm: Trộn bột đậu, nước cốt chanh, sữa chua và mật ong cho đến khi có hỗn hợp mịn. Tẩy tế bào chết bằng bông tắm và xơ mướp, sau đó massage hỗn hợp trên lên da nhiều lần trong 20 phút và tắm lại với nước ấm.

Làm hồng môi

Để có đôi môi hồng hào và căng mịn, hãy thoa chanh trộn mật ong lên môi buổi tối, để qua đêm rồi rửa sạch vào sáng hôm sau. Bạn sẽ không bao giờ còn nhìn thấy đôi môi thâm của mình nữa.

Trị gàu và nấm da đầu

Gàu và nấm đều bắt nguồn từ những tổn thương ở da đầu của bạn. Một nguyên nhân lớn dẫn đến gàu là do da đầu bị mất cân bằng độ PH, quá nhiều kiềm do chất tẩy rửa có trong dầu gội đầu gây ra. Tất cả những gì bạn cần làm là vắt 1 quả chanh vào chậu nước 2 lít, dùng nước này dội liên tục tóc từ trên xuống dưới kết hợp massage da đầu. Cuối cùng, xả lại với nước nhiều lần cho sạch.

Mái tóc bạn sẽ bóng khỏe, hết nấm và hoàn toàn sạch gàu.

(Nguồn: Woman's Day)

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