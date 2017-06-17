Hãy làm thử động tác nằm dang tay dựa chân vào tường, bạn sẽ phải kinh ngạc với điều xảy ra sau đó

Nguồn gốc của nó là từ động tác Asana trong Yoga của Ấn Độ nhưng càng ngày càng phổ biến với cả những người chưa từng tập Yoga.

Trào lưu tập luyện động tác này đang gây sốt trên toàn thế giới khi Facebook , Instagram đều tràn ngập ảnh các cô gái tập luyện mọi lúc mọi nơi. Trong tiếng Anh, động tác này có tên là Legs Up the Wall. Tuy đơn giản, nhưng nó lại có rất nhiều tác dụng đặc biệt.

Có lẽ không có động tác nào dễ làm hơn Legs up the Walls. Tất cả những gì bạn cần làm là nằm hướng mặt vào tường, giơ chân lên cao cố gắng giữ chân thẳng, mông sát vào tường sao cho lưng và chân tạo góc 90 độ, hai tay dang ra vuông góc với thân mình. Nếu ban đầu bạn cảm thấy đau vì cứng cơ, có thể tập từ từ bằng cách nhét 1 cái gối dưới mông để không bị đau rồi từ từ bỏ dần gối ra.

Khi tập, bạn sẽ cảm thấy 1 sức ép nhẹ lên toàn bộ vùng xương hông, chậu, lưng, chân. Kết hợp động tác này vớit? việc hít vào thở ra đều đặn. Bạn có thể hít bằng mũi và thở bằng miệng, lấy hơi sâu, tĩnh tâm. Mỗi ngày, chỉ cần làm động tác này từ 15-20 phút trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, bạn sẽ thấy những chuyển biến kỳ diệu của cơ thể mình.

Tác dụng của bài tập

Theo các tài liệu nghiên cứu, tác dụng đầu tiên của động tác này là làm bắp chân được thư giãn, thu gọn bắp chân, chống lại chứng giãn tĩnh mạch cho người ngồi lâu.

Với những cô nàng có bắp chân và đùi to, nên tập động tác này thường xuyên, kích thước chân sẽ thu gọn đáng kể trong thời gian ngắn. Với ai hay đi giày cao gót thường xuyên, đây là cách giúp chân không bị mỏi, tổn thương khi phải chịu đựng trên đôi giày cả ngày dài.

Bên cạnh đó, động tác này còn có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, kích thích tiêu hóa tốt vì khi dồn tâm trí tập trung vào hơi thở, bạn sẽ tiết giảm cơn nóng giận một cách nhanh chóng.

Hãy tập Legs up the Wall như một hình thức thiền để tận dụng tối đa những ưu điểm của nó.