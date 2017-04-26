Da trắng mịn không tì vết, vòng 1 tăng từ 60 lên 90 không cần phẫu thuật nhờ uống ly nước này mỗi ngày

Không những vậy, lượng lớn vitamin A, C và B6 trong đu đủ giúp da luôn sáng màu, trắng hồng rạng rỡ. Dưỡng chất trong loại quả này có khả năng phục hồi, tái tạo da hư tổn đồng thời giúp da chống lại các tác nhân gây ra từ ánh nắng mặt trời và lão hóa da. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong đu đủ còn giúp da ngăn ngừa quá trình lão hóa vô cùng hiệu quả.

Theo nghiên cứu, đu đủ là loại thực phẩm có khả năng kích thích vòng 1 tăng trưởng vô cùng hiệu quả . Đu đủ chứa hàm lượng cao hợp chất có khả năng đẩy mạnh quá trình sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, từ đó giúp vòng 1 tăng trưởng một cách nhanh chóng. Hơn nữa, loại quả này chứa nội tiết tố phytoestrogen, chất này hoạt động như nội tiết tố nữ estrogen, có khả năng tăng kích thước, duy trì độ tươi trẻ và giúp vòng 1 luôn săn chắc.

Sau đây là công thức thực hiện sinh tố đu đu:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- ½ kg đu đủ chín

- 1 hộp sữa chua

- 250ml sữa tươi

- 3 muỗng canh sữa đặc

- 2 muỗng cà phê nước cốt dừa

- 1 chén đá bào

Cách thực hiện:

Bước 1: Đu đủ rửa sạch, gọt vỏ, loại bỏ hạt và thái thành từng miếng vuông nhỏ.

Bước 2: Cho đu đủ vừa thái vào máy xay sinh tố. Sau đó, thêm sữa tươi, sữa đặc, nước cốt dừa và sữa chua vào rồi tiến hành xay nhuyễn đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Tắt máy, thêm đá bào vào rồi xay nhuyễn thêm 30 giây nữa. Cuối cùng, cho sinh tố đu đủ ra ly và thưởng thức.

Nên uống mỗi ngày 1 ly sinh tố đu đủ để giúp cải thiện làn da và tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng và lành mạnh.

Lưu ý:

- Nếu không có thời gian bạn có thể bổ sung trực tiếp đu đủ chín mỗi ngày, cách này cũng mang lại hiệu quả tương tự.

- Bạn có thể bổ sung đu đủ mỗi ngày với các món như gỏi đu đủ, chân giò hầm đu đủ,… để làm tăng hiệu quả.

- Bên cạnh việc bổ sung sinh tố đu đủ mỗi ngày, bạn nên kết hợp với một số bài tập có khả năng tăng kích thước vòng 1.