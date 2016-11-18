Chà thứ này 15 phút, lông nách tự rụng và biến mất cả đời không cần dùng đến nhíp

3 cách loại bỏ lông nách sau sẽ giúp bạn không còn đau đầu khi đối mặt với vấn đề nhạy cảm này nữa.

Lông nách là một hiện tượng sinh lý tự nhiên nhưng gây tâm lý phiền hà và khó chịu cho nhiều phụ nữ. Lông nách khiến vùng da dưới nách thâm đen và gây nên mùi hôi khó chịu.

Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể làm tại nhà để loại bỏ lông nách mà không cần đi đến thẩm mỹ viện hoặc chịu sự đau đớn của quá trình tẩy lông. Ngoài ra nó còn giúp bạn có vùng da dưới nách mịn màng, trắng trẻo.

Phương pháp 1: Chanh và đường

Đây là một trong những phương pháp triệt lông tại nhà phổ biến, đơn giản và hiệu quả nhất.

Nguyên liệu:

- Chanh 1 quả

- Đường: 50g

Cách làm:

Trộn chanh với đường theo tỷ lệ 2 đường 1 chanh, để tạo thành một hỗn hợp sệt. Nhổ sạch lông nách, sau đó rửa sạch vùng da và chà hỗn hợp chanh đường lên nách 10-15 phút. Lặp lại 2 lần mỗi tuần, lông nách sẽ mọc thưa dần và hết hẳn.

Phương pháp 2: trứng và bột bắp

Nguyên liệu:

- 1 quả trứng gà

- 20g bột bắp

Cách làm:

- Nhổ sạch lông nách. Trộn 1 quả trứng với 2 muỗng bột bắp cho đến khi có hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này vào nách vả để cho đến khi khô, sau đó rửa sạch với nước ấm. Làm 3 lần mỗi tuần, lông nách sẽ giảm dần cho đến hết.

Phương pháp 3: Sữa tươi và bột nghệ

Nguyên liệu:

Trộn 1 muỗng canh bột nghệ với 2 muỗng canh sữa tươi. Nhổ sạch lông nách và chà lên nách nhiều lần trong 10 phút. Sau đó rửa sạch với nước ấm. Mỗi tuần, bạn nên làm 3 lần cho đến khi lông nách thưa và hết hẳn.

Các liệu trình trên cần làm đều đặn và kiên trì. Trước mỗi liệu trình bạn cần đảm bảo nách trong trạng thái sạch sẽ. Chúc bạn thành công!

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