Không phải ai sinh ra cũng may mắn được sở hữu diện mạo xinh đẹp và quyến rũ. Do đó, lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ là giải pháp để hoàn thiện nhan sắc và giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống. Để một cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, ngoài công nghệ phẫu thuật tiên tiến thì tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, nếu không lựa chọn được địa chỉ phẫu thuật uy tín, bạn sẽ khó có được kết quả phẫu thuật theo ý muốn.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm TP Hồ Chí Minh, trên đường Nguyễn Du, Quận 1, Bệnht? viện Thẩm mỹ Sài Gòn là một trong những địa chỉ làm đẹp đang thu hút rất nhiều khách hàng. Sở hữu những nhà thẩm mỹ hàng đầu, từ khi thành lập, bệnh viện đã thực hiện thành công và hoàn thiện vẻ đẹp cho hàng trăm ngàn khách hàng. Cho đến nay, Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn đã nhận được rất nhiều huy chương, giải thưởng và góp phần quan trọng trong sự phát triển của ngành thẩm mỹ tại Việt Nam như “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2013”, Chứng nhận cúp vàng “sản phẩm uy tín, chất lượng”...

Điểm ấn tượng nhất và cũng là yếu tố tạo nên sự tin tưởng cho khách hàng khi lựa chọn Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn chính là vị giám đốc bệnh viện GS.TS.BS. Nguyễn Xuân Cương, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề giải phẫu thẩm mỹ và sở hữu gia tài giải thưởng quốc tế danh giá, đồ sộ. Ông được công nhận là "Nhà phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới". Ông cũng là người đã hai lần được phong hàm giáo sư giải phẫu thẩm mỹ Quốc tế. Đồng thời tại Hoa Kỳ, ông còn được cấp bằng cao cấp nhất về phẫu thuật thẩm mỹ - American Board of Cosmetic Surgery. Ngoài ra, ông còn là thành viên của các Viện Hàn Lâm Quốc tế như Viện Hàn lâm GPTM Hoa Kỳ, Viện Hàn lâm GPTM châu Á – Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm châu Âu... Được quốc tế công nhận về tài năng cũng như đóng góp với ngành thẩm mỹ, BS. Nguyễn Xuân Cương đã góp phần vinh danh ngành thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ thẩm mỹ. Và so với thế giới, dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng những gì các bác sĩ thẩm mỹ Việt Nam đã làm được không hề thua kém quốc tế.