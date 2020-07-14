Bật mí các cách làm đẹp bằng bã cà phê siêu đơn giản tại nhà

Làm đẹp bằng bã cà phê là một trong những phương pháp làm đẹp tiết kiệm và dễ thực hiện từ các thành phần tự nhiên. Bã cà phê có tác dụng tẩy tế bào chết, chống oxy hóa và rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho da, tóc nếu bạn áp dụng đúng cách. Mời bạn hãy cùng Phunugiadinh khám phá các công thức làm đẹp với bã cà phê trong trong bài viết sau!

Bã cà phê chứa các thành phần dưỡng chất, vitamin, khoáng chất giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh. Kích thích sản sinh ra các tế bào mới, cải thiện sắc tố da vô cùng hiệu quả, từ đó giúp da trở nên trắng hồng rạng rỡ, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng sạm đen, thiếu sức sống.

Bã cà phê chứa vô số hạt nhỏ li ti, giúp loại bỏ lớp tế bào chết, bã nhờn tích tụ sâu dưới lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng, giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng.

Bã cà phê có công dụng làm trắng da - Ảnh minh họa: Internet

Trị mắt thâm quầng

Bã cà phê chứa lượng lớn cafein, có khả năng kích thích tuần hoàn máu, chống viêm. Việc sử dụng bã cà phê thường xuyên có thể giúp trị quầng thâm ở mắt và sưng mí mắt rất đáng kể.

Loại bỏ rạn da

Bã cà phê được xem là thần dược trong điều trị rạn da do tăng cân quá nhanh hoặc mang thai. Khi sử dụng bã cà phê làm đẹp, các chất dinh dưỡng trong bã cà phê sẽ giúp tăng sức đề kháng cho da, thúc đẩy sản sinh collagen, từ đó làm đều màu da, cải thiện độ đàn hồi, vết rạn da từ từ biến mất.

Bã cà phê giúp tăng độ đàn hồi cho da, làm mờ vết rạn da - Ảnh minh họa: Internet

Giảm tình trạng sần sùi vỏ cam

Việc dùng bã cà phê để mát xa cho da hàng ngày sẽ giúp tình trạng sần sùi vỏ cam được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, bã cà phê còn giúp da thêm căng mịn, săn chắc và đốt cháy mỡ thừa rất tốt.

Ngăn ngừa nếp nhăn

Các thành phần dưỡng chất trong bã cà phê sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, tăng độ đàn hồi, kích thích quá trình tái tạo da, giúp da mềm mại, căng mịn.

Chống lão hóa

Theo nhiều nghiên cứu, bã cà phê có khả năng làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn rất hiệu quả. Do đó, để giúp da tươi trẻ lâu hơn, ngăn chặn quá trình lão hóa thì bạn hãy đắp mặt nạ bã cà phê đều đặn.

Bã cà phê giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp bằng bã cà phê và sữa tươi

Sữa tươi giàu vitamin và các khoáng chất, chất béo có lợi cho sức khỏe, dưỡng ẩm cho da, giúp làm mềm da đồng thời loại bỏ cặn bẩn trên da vô cùng hiệu quả. Do đó, việc kết hợp cà phê cùng sữa tươi sẽ tạo nên công thức làm trắng da hoàn hảo, giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da mơ ước.

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có ¼ chén bã cà phê và 50ml sữa tươi không đường.

Cách thực hiện: Trộn sữa tươi và bã cà phê tạo thành hỗn hợp mịn. Sau đó, bạn hãy dùng nước ấm để rửa sạch da mặt, lau khô da bằng khăn mềm. Tiếp theo, thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt, kết hợp mát xa nhẹ nhàng khoảng 2-3 phút. Thư giãn khoảng 30 phút. Cuối cùng, hãy rửa mặt lại thật sạch với nước mát.

Làm trắng da với bã cà phê và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi tuần 1-2 lần. Sau 3 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, làn da trắng dần lên trông thấy.

Cách làm đẹp với bã cà phê và mật ong

Mật ong có chứa rất nhiều thành phần chống oxy hóa, giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da và trị mụn rất hiệu quả. Mặt nạ bã cà phê và mật ong được làm từ các thành phần tự nhiên, rất an toàn, kể cả với những làn da nhạy cảm, dễ tổn thương.

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: ¼ chén bã cà phê và ¼ chén mật ong.

Cách thực hiện: Trộn bã cà phê và mật ong đến khi thu được hỗn hợp mịn đồng nhất. Tiếp theo, thoa hỗn hợp vừa làm lên da, kết hợp mát xa nhẹ nhàng, sau đó nằm thư giãn cho đến khi mặt nạ khô trên da mặt. Cuối cùng, bạn hãy rửa mặt thật sạch với nước mát rồi lau khô bằng khăn mềm.

Lưu ý: Kiên trì thực hiện đều đặn mỗi tuần 2-3 lần để giúp da căng mịn, hồng hào.

Cách làm đẹp với bã cà phê và dầu dừa

Các dưỡng chất trong dầu dừa có tác dụng dưỡng ẩm, chăm sóc da đồng thời se khít lỗ chân lông. Khi kết hợp bã cà phê và dầu dừa sẽ tạo nên bộ đôi hoàn hảo mang đến tác dụng làm đẹp gấp bội, giúp làm mờ các vết sạm đen như tàn nhang, nám.

Cách làm trắng da từ bã cà phê và dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: 1 chén bã cà phê và 1 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện: Trộn đều bã cà phê và dầu dừa. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên vùng da bạn muốn chăm sóc hoặc toàn bộ cơ thể. Mát xa nhẹ nhàng khoảng 15 phút, sau đó rửa lại thật sạch vùng da đó bằng nước mát.

Lưu ý: Thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 lần để có hiệu quả.

Trên đây là những cách làm đẹp bằng bã cà phê mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng, bài viết sẽ giúp ích cho công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ!