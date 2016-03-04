2 cách "thần kỳ" giúp mẹ sau sinh lấy lại vòng bụng như thời con gái

Làm đẹp 04/03/2016 14:21

Với 2 cách truyền thống sau, bạn có thể lấy lại vòng eo như mơ ước mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian.

Dùng rượu gừng nghệ massage bụng

2 cách 'thần kỳ' giúp mẹ sau sinh lấy lại vòng bụng như thời con gái - Ảnh 1

Một trong những phương pháp giảm mỡ bụng sau sinh phổ biến nhất nhiều bà mẹ Việt đang sử dụng đó là massage bụng bằng rượu gừng và nghệ. Cách làm đẹp này không những có tác dụng với phụ nữ sau sinh mà còn đem lại hiệu quả cho những ai sở hữu vòng eo quá khổ do ăn nhiều, lười tập luyện. Một số người đẹp Việt như Diễm Châu, diễnt? viên Lý Thanh Thảo, người mẫu Ngọc Quyên cũng rất tin tưởng và sử dụng cách này sau khi sinh em bé.

Cách làm:

Bạn cần chuẩn bị:

– 2 kg nghệ
– 2 kg gừng ta
– 6 lít rượu nếp nguyên chất (tốt nhất chọn rượu tự nấu)

Gừng, nghệ mua về bạn rửa sạch đất cát với nước nhiều lần cho đến khi nghệ gừng sạch hẳn, không cần cạo vỏ. Bạn có thể giã dập hoặc xay với rượu.

Cho gừng và nghệ và rượu vào hũ thủy tinh miễn rượu ngập gừng và nghệ chừng 2-3 đốt ngón tay. Đậy kín nắp và hạ thổ hoặc đặt ở chỗ thoáng mát. Rượu gừng nghệ hạ thổ ngâm 3 tháng 10 ngày sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.

Quấn nóng

2 cách 'thần kỳ' giúp mẹ sau sinh lấy lại vòng bụng như thời con gái - Ảnh 2

Quấn nóng là một biện pháp giảm mỡ bụng rất được các mẹ tin tưởng. Nguyên liệu cũng rất dễ tìm và dễ làm. Bạn có thể quấn nóng gừng rang muối, ngải cứu rang muối, thuốc bắc.

Cách làm:

Dùng hỗn hợp muối hột và gừng giã nhuyễn rang nóng trong khoảng 15p. Tiếp theo, cho hỗn hợp vào 1 cái túi vãi dày (bạn có thể sử dụng ống quần jean rồi bỏ muối gừng vào), buộc chặt 2 đầu và nằm lên hoặc đắp lên bụng cho đến khi hỗn hợp nguội.

Ưu điểm của phương pháp này là bạn có thể mua túi muối sẵn và sử dụng nhiều lần, rất tiện, không dây bẩn ra quần áo. Tuy nhiên, phương pháp này được nhiều mẹ chia sẻ là phải thực hiện thường xuyên, kiên trì mới mang lại hiệu quả.

Chúc bạn nhanh có được vóc dáng ưng ý!

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