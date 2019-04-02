Pháp lý dự án bị trì hoãn ảnh hưởng đến nguồn cung căn hộ tại TP.HCM

Không gian sống 02/04/2019 16:00

Thủ tục pháp lý của các dự án bị trì hoãn và việc thay đổi kế hoạch mở bán là nguyên nhân khiến cho nguồn cung căn hộ mới tại thị trường TP.HCM bị hạn chế trong thời gian qua.

Savills Việt Nam vừa công bố những số liệu nghiên cứu tổng quan thị trường bất động sản quý 1/2019 tại TP.HCM. Theo đó, trong quý này, nguồn cung sơ cấp chỉ 12.000 căn hộ, giảm 34% theo quý và giảm 57% theo năm.

Thị trường chứng kiến số căn hộ mở bán thấp với chỉ hơn 4.500 căn, giảm 38% theo quý và giảm 27% theo năm. Phân khúc căn hộ hạng C chiếm đa số nguồn cung mới với 85% thị phần, chủ yếu tập trung tại các quận huyện ngoại thành như quận 8, quận 9.

Lượng giao dịch căn hộ tại khu vực quận 1 cũng rất thấp do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm gián đoạn thời gian mở bán của các chủ đầu tư.

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Pháp lý dự án bị trì hoãn và kế hoạch bán hàng của các chủ đầu tư thay đổi khiến nguồn cung căn hộ tại TP.HCM những tháng đầu năm bị hạn chế. 

Nguồn cung căn hộ mới hạn chế nhưng giá căn hộ tại thị trường thứ cấp lại đang có xu hướng tăng. Theo cơ quan chức năng, quá trình thẩm định pháp lý các dự án dự kiến sẽ bình thường trở lại vào năm nay, những dự án không có giấy tờ pháp lý đầy đủ có thể mang đến nhiều rủi ro.  

Ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận kinh doanh nhà ở Savills Việt Nam cho rằng, nguồn cung căn hộ mới những tháng đầu năm 2019 bị giới hạn bởi thủ tục pháp lý các dự án bị trì hoãn cũng như việc các chủ đầu tư thay đổi kế hoạch bán hàng.

Trong khi nguồn cung căn hộ mới rất thấp thì giá cho thuê căn hộ lại tăng nhẹ. Sự quan tâm của người nước ngoài về thị trường căn hộ ngày càng rõ hơn ở các dự án cao cấp, hạn ngạch 30% sản phẩm dành cho người nước ngoài nhanh chóng được lấp đầy.

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