Bà Nguyễn Thị Bảy là vợ của Liệt sỹ Lương Hữu Thịnh (SN 1959). Liệt sỹ Thịnh hy sinh ngày 27/11/1981 tại Phum Toloxi, Sầm Rông, Siêm Riệp. Bà và liệt sỹ Lương Hữu Thịnh có một con gái nhưng không may khi được hai tuổi đã mất vì bệnh tật. Sau khi chồng hy sinh, con gái mất, bà ở vậy thờ chồng, hương khói cho con không đi bước nữa.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Bảy, với sự hỗ trợ, chung tay của Him Lam Land cùng sự đóng góp của chính quyền địa phương và người thân trong gia đình, căn nhà khang trang với diện tích 60m2 đã được khởi công từ cuối tháng 6/2020 và hoàn thiện ngày 26/7/2020. Từ đây, gia đình bà Bảy sẽ có ngôi nhà mới, khang trang và ấm áp nghĩa tình.

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land (thứ 3 từ phải sang) tại lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land xúc động chia sẻ: “Tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn là truyền thống của dân tộc ta nói chung và cũng là phương châm trong hoạt động vì cộng đồng của thương hiệu Him Lam Land. Căn nhà tình nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất giúp bà Bảy vơi đi khó khăn trong cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia của thế hệ trẻ đối với những gia đình liệt sỹ, có công với cách mạng”.

Tại lễ bàn giao nhà, bà Nguyễn Thị Bảy không giấu được niềm vui và sự xúc động nói: “Tôi vô cùng cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn công ty Him Lam Land đã đóng góp công sức, tiền bạc xây tặng ngôi nhà khang trang này. Từ nay tôi đã có ngôi nhà mới ổn định, không còn sống trong cảnh chật chội, nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão đến như trước đây nữa. Đặc biệt, với ngôi nhà mới này tôi sẽ có chỗ để thờ phụng chồng con đàng hoàng hơn”.

Niềm vui của bà Bảy khi được nhận ngôi nhà mới khang trang, ấm áp

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương mất mát vẫn còn. Chính vì vậy, buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa đã phần nào thể hiện được tinh thần sẻ chia khó khăn, mất mát đến gia đình có thân nhân là liệt sỹ. Qua đó, động viên gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất, xây dựng quê hương.

Luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là tình cảm của tập thể CBNV Him Lam Land đối với cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt hoạt động kinh doanh, Him Lam Land đã tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội.

Cũng trong dịp 27/7 này, cùng với hoạt động chung tay trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ tại Can Lộc – Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam tổ chức nhiều hoạt động thể hiện đúng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” như thăm, tặng quà 10 trung tâm thương binh nặng và người có công trên cả nước; hành trình thăm viếng và tri ân mảnh đất Quảng Trị anh hùng;…