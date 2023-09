Chậm triển khai, 11 dự án BĐS ở Bình Dương bị thu hồi 

UBND tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách 11 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn bị thu hồi chủ trương đầu tư do chậm triển khai và chủ đầu tư năng lực yếu kém.

Ngày 29/5, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa ban hành văn bản thu hồi 11 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh do chủ đầu tư chậm triển khai. Danh sánh này được cập nhật từ năm 2017 đến ngày 24/5/2019.

Theo đó, những dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư, gồm: Dự án Khu dân cư thu nhập thấp Hoà Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) do Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Roma Bình Dương làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư Trường Lâm (phường Bình An, thị xã Dĩ An) do Công ty TNHH SX và TM Trường Lâm làm chủ đầu tư; dự án Khu nhà ở cán bộ - công nhân viên (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) của Công ty TNHH Thương mại xây dựng công nghiệp Nhật Hoa;

Dự án Khu cân hộ S-Home – Bình Dương (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) của Công ty TNHH Đông Dương; dự án Khu thương mại và dịch vụ dân cư (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) do Công ty CP BĐS U&I làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị - thương mại – dịch vụ Phước Lộc Thọ (phường Hoà Lợi, Thị xã Bến Cát) do Công ty CP Thương mại Đá Đỏ làm chủ đầu tư;

Bình Dương thu hồi nhiều dự án chậm tiến độ, năng lực chủ đầu tư yếu kém trên địa bàn.

Dự án Khu nhà ở cán bộ - công nhân viên (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Môi trường Việt Xanh; dự án Khu nhà ở Quỳnh Tiên (phường Bình An, thị xã Dĩ An) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng Quỳnh Tiên;

Dự án Khu đô thị Hill Land 19 (phường Bình Khánh, thị xã Tân Uyên) của công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Phương Thành Công; dự án Khu nhà ở thương mại An Thành (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) của Công ty TNHH MTV Xây dựng BĐS An Thành; dự án phát triển nhà ở độc lập (nhà ở xã hội; phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) của Doanh nghiệp tư nhân Liên Châu.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 381 dự án phát triển nhà ở, trong đó hầu hết các dự án đều tập trung tại địa bàn thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An. Trong tháng 5/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án phát triển nhà ở.

