Hoa linh lan - loài hoa mang hạnh phúc trở lại!

Hoa Linh Lan có tên khoa học là Convallaria majalis, là loài thực vật có nguồn gốc tại khu vực Bắc bán cầu của châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, trong điều kiện khí hậu ôn đới mát mẻ. Hoa Lan Chuông là loài cây sống lâu năm thường phát triển bằng cách gia tăng bộ rễ của chúng ngầm dưới mặt đất hoặc qua cách vách đá.

Ở Việt Nam, hoa Lan chuông rất được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn vì hương thơm quyến rũ của chúng. Hoa Lan Chuông còn có một số tên gọi phổ biến khác như Lily of the valley, May Bells, May Lily, Male Lily,...

Nét đặc trưng của hoa linh lan

Linh Lan có chiều cao khoảng 20 - 30cm, lá của cây có hình bầu dục dài khoảng 20cm. Thông thường 1 cành hoa Linh Lan sẽ nở khoảng 15 - 20 bông có hình dạng giống hình chuông, màu trắng kích thước khoảng 5 - 10 mm, có mùi thơm đặc biệt, hoa Linh Lan có thể kết thành quả.

Mùi hương linh lan là sự hòa quyện giữa hoa hồng, không nồng như hoa nhài, pha thêm chút xà bông nhà, mùi hương tinh tế, thanh tao và gợi cảm. Nó cũng được nhiều nhà chế tạo nước hoa yêu thích vì mùi hương ngọt ngào, nữ tính đặc biệt này.

Ý nghĩa và truyền thuyết ý về hoa linh lan

Chẳng mang vẻ lộng lẫy, kiêu sa, linh lan giản dị thanh khiết mang đến cho đời sắc đẹp, hương thơm và ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc “The Return of Happiness - Hạnh Phúc Tìm Lại”

Hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp. Vào ngày 1/5 hằng năm, người Pháp có phong tục tặng nhau loài hoa này để chúc nhau một năm hạnh phúc, người nhận thường treo hoa trong phòng để mong rằng có nhiều niềm vui trong phần còn lại của năm. Ở Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Andorra cũng có phong tục tương tự. Một số người cho rằng một nhánh hoa linh lan có đúng 13 bông nhỏ sẽ mang lại may mắn. Trong phong tục dân gian của Pháp, loài hoa này còn tượng trưng cho 13 năm chung sống.

Hoa linh lan trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady’s Tears (Nước mắt của Đức Mẹ) dựa theo một truyền thuyết. Những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary rơi dưới cây Thánh Giá khi Chúa Jesus chịu đóng đinh đã trở thành hoa linh lan. Hoa Linh Lan còn là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa.

Còn trong tình yêu, hoa linh lan trắng tượng trưng cho lời xin lỗi ngọt ngào và đầy chân thành. Những cặp đôi đang yêu nhau mà giận hờn thường tặng hoa cho Linh Lan để bày tỏ sự chân thành và lời xin lỗi sâu sắc đến đối phương vì đã khiến họ buồn bã, rơi nước mắt.

Loài hoa đặc biệt dành cho đám cưới đặc biệt

Hoa linh lan thường được thấy trong đám cưới Hoàng gia, được lựa chọn bởi một số người nổi tiếng, yếu nhân, tuy nhiên tại Việt Nam loài hoa này rất hiếm thấy trong ngày cưới bởi linh lan là loài cây ôn đới mát, chưa được trồng tại nước ta hay các nước nhiệt đới nên hoàn toàn phải nhập khẩu trực tiếp.

Là một loài hoa mang đến sự may mắn trong tình yêu, hoa linh lan là một sự lựa chọn hoàn hảo để làm quà tặng cho những đôi tình nhân trong những dịp đặc biệt. Bên cạnh đó, hoa linh lan cũng là một loại hoa tặng sinh nhật phù hợp cho người thân, bạn bè, đặc biệt là những người sinh trong tháng 5.

Cách chăm sóc hoa Linh Lan trắng

- Chọn đất trồng tơi xốp, giàu dinh dưỡng và dễ thoát nước nhưng giữ được độ ẩm là ưu điểm để cây phát triển nhanh chóng.

- Thường xuyên tưới nước đều đặn để cây hấp thụ tốt và sinh trưởng nhanh chóng. Lưu ý việc tưới nước cho những cây con thì bạn chỉ nên tưới xung quanh gốc cây, không nên tưới trực tiếp từ trên xuống nhé!

- Bón phân thường xuyên tầm 2 tuần/lần cho cây nhanh phát triển và lưu ý ngưng bón phân khi cây đã ra hoa nhé bạn!

Như vậy, chúng tôi vừa bật mí cho bạn một vài sự thật thú vị và ý nghĩa của hoa linh lan trong cuộc sống. Hi vọng, những thông tin trên đây sẽ giúp bạn thêm hiểu hơn về loài hoa xinh đẹp này nhé!