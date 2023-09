Xuân Lan chỉ trích Hiếu Hiền khi cho con mới sinh đóng phim gần 7 tiếng

Nhiều người đã bất bình trước thông tin trên và cho rằng quá mạo hiểm, không nhân văn.

Xuân Lan bất bình chia sẻ trên trang cá nhân.

Siêu mẫu cảm thấy bất nhẫn khi nhìn những hình ảnh và chia sẻ của đoàn làm phim.

Nguyên văn chia sẻ của Xuân Lan: Hỡi những người mẹ, những người bảo vệ quyền trẻ con, những người yêu trẻ con, các mẹ hãy cho ý kiến nhé, riêng Mẹ Thỏ thấy bất nhẫn quá !!

Trích từ FB của chị Huynh Trang Nhi:

"Xin dừng ngay việc lạm dụng hình ảnh đứa bé mới sinh mấy tiếng đồng hồ ,trên mình còn đầy máu để câu view, câu like và câu khách đến rạp!!

Cho dù ở khía cạnh nào thì nhà sản xuất , đạo diễn hoặc diễn viên sử dụng hình ảnh về đứa bé còn quá non nớt thế này PR cho phim trước khi ra rạp thì không chấp nhận được! Đó là việc làm phi đạo đức và vô lương tâm ( Nếu ở Mỹ người ta sẽ bắt đi tù vì lạm dụng hình ảnh trẻ con)

Bất kỳ người nào yêu trẻ con cũng biết điều cơ bản nhất : là đứa bé vừa sinh ra trong những ngày đầu tiên cần được da tiếp da với mẹ để giữ hơi ấm, không bị giật mình chơ vơ vì thay đổi môi trường sống, và để được cho những giọt sữa mẹ đầu tiên tăng thêm kháng thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hoặc tránh bị nhiễm trùng từ môi trường bên ngoài, thậm chí còn phải hạn chế tiếp xúc từ những người lạ. Các bé rất mong manh và yếu ớt.

Cũng là một bà mẹ vừa sanh con nhỏ tui hoàn toàn phản đối nhà sản xuất và đạo diễn PR thế này cho phim chuẩn bị ra rạp của họ, và tui tin rằng khán giả sẽ không đến rạp để xem phim của các bạn vì kiểu câu view, câu khán giả thế này đâu..."

Stt của cô nhận được đồng tình của dư luận. Nhiều người đã có những ý kiến về hành động này và cho rằng thiếu nhân văn.

“Một hành động hết sức điên dồ. Anh có quyền hi sinh vì nghệ thuật nhưng không được bắt đứa trẻ hi sinh vì nghệ thuật theo anh và hơn hết anh không được tước đi những quyền được sống như 1 đứa trẻ khi mới sinh là 72h sữa non bên mẹ”.

“Nhìn mà muốn khóc! Ai mà bế con tôi xa tôi 30p là tôi đã không chịu rồi, huống chi 7h đồng hồ, con vừa mới sanh được vài tiếng đã phải xa mẹ, tội nghiệp bé con, nghĩ đến đó thôi cũng đã rớt nước mắt! Nếu tôi là cô vợ thì tôi sẽ xé xác đứa nào bế con tôi đi như vậy, dù là với bất kì lí do gì và được cho bao nhiêu tiền!”

“Dù với bất kỳ lý do gì theo tôi, cha mẹ đứa bé là người đáng trách nhất! Còn anh chàng đạo diễn nào đó thì tôi miễn bàn”.

“Đọc mà e bực mình quá! 7 tiếng đồng hồ ngoài trời người lớn còn mệt huống gì trẻ con.

“Đúng là việc đưa một bé gái vừa mới sinh ra đời được vài giờ lên trường quay quá mạo hiểm. Vì cháu bé còn nhỏ, sức đề kháng không tốt, nhất là có nhiều cảnh quay phải diễn đi diễn lại nhiều lần dễ làm cháu bé mệt và quấy khóc. Tôi thấy Hiếu Hiền quá liều khi đồng ý mang con mình đi diễn như vậy...”.

“Thông tin anh Hiếu Hiền đưa con gái mới ra đời đi quay phim làm tôi khá bất ngờ, bởi em bé còn quá nhỏ, mới sinh được mấy giờ mà phải trở thành diễn viên “bất đắc dĩ” cùng ba mình. Hơn nữa, diễn ở ngoài trời, em bé rất dễ bị cảm lạnh do chưa quen môi trường. Từ trước đến nay, nhiều nghệ sỹ sau khi sinh con ra liền giấu hình ảnh của con mình đi, nhưng đây Hiếu Hiền lại chủ động cho con mình đi đóng phim sớm như thế, thật khó thông cảm được...”.

Nói gì thì nói, việc đưa một em bé mới chào đời được vài giờ đi đóng phim là một việc không được nhiều người ủng hộ. Có ý kiến còn cho rằng, Hiếu Hiền không cần thiết phải hy sinh vì nghệ thuật như vậy. Đấy là thời tiết miền Nam còn nắng ấm, chứ ở miền Bắc giữa tiết trời lạnh giá như thế này mà cho con mới sinh ra ngoài trường quay 6, 7 tiếng như vậy thật là đáng trách...”.