Xôn xao thông tin phim ‘Đất rừng Phương Nam’ bị dừng chiếu, Bộ Văn hóa nói gì?

Trước đó, ngày 14/10 hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim Đất rừng Phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL.

Sáng 17-10, nhà sản xuất phim Đất rừng phương Nam công bố các chi tiết chỉnh sửa và cho biết sẽ có phần 2 về hành trình của nhân vật An trong tương lai.

Cụ thể, sáng 17-10, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân - một đơn vị sản xuất phim Đất rừng phương Nam - gửi thông cáo báo chí về những thay đổi này.

Phim Đất rừng phương Nam đã sửa 3 chi tiết trong phim.

Thông cáo báo chí cho hay sau khi tiếp thu ý kiến của khán giả và trao đổi một số nội dung liên quan bộ phim với cơ quan chức năng, đoàn làm phim Đất rừng phương Nam đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong bộ phim, bao gồm:

1. Dòng chữ "Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất phương Nam" được đưa lên đầu phim.

Điều chỉnh này để làm rõ sự tương đồng về bối cảnh không gian và thời gian (vào những năm 1920 - 1930) của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam và phim truyền hình Đất phương Nam.

Nhà sản xuất cho rằng bối cảnh này khác với bối cảnh không gian, thời gian của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi (vào năm 1945).

2. Bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu "Hành trình vẫn còn phía trước" thành "Hết phần 1 - Hành trình vẫn còn phía trước".

Nhà sản xuất cho rằng sự điều chỉnh này nhằm khẳng định rõ hơn dự định của nhà sản xuất cho phần 2 kể về hành trình của nhân vật An trong tương lai.

3. Điều chỉnh cụm từ "Nghĩa Hòa Đoàn" thành "Nam Hòa Đoàn", "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội" trong tất cả các câu thoại liên quan hai cụm từ này trong phim.

"Các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa này nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này" - nhà sản xuất giải thích.

Bản phim Đất rừng phương Nam được chỉnh sửa như trên bắt đầu từ ngày 16-10.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ anh có nguyện vọng làm loạt phim 3 phần.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 11/10, khi đề cập đến những ý kiến cho rằng Đất rừng phương Nam không thuần Việt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho hay: "Thực ra tôi cũng đã xem nhiều ảnh tư liệu về thời kỳ lịch sử thực tế. Lưu ý rằng phim này đã thay đổi bối cảnh, mốc thời gian so với bản tiểu thuyết. Bản tiểu thuyết lấy bối cảnh khoảng năm 1945. Còn chúng tôi giữ tinh thần của bản truyền hình, lấy mốc thời gian trước năm 1930. Từ đó, hành trình của bé An đi qua nhiều môi trường, gặp gỡ nhiều cộng đồng văn hóa, tiếp xúc mâu thuẫn nhiều hội nhóm."

Nên trước khi chiếu ra mắt phim Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ anh có nguyện vọng làm loạt phim 3 phần. Bởi theo anh, chỉ một bộ phim chưa đầy 2 tiếng thì không thể truyền tải hết hành trình của cậu bé An, cũng như những diễn biến và sự kiện trong tiểu thuyết gốc hay phim truyền hình.