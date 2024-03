Vừa sinh con 1 tuần, Lan Phương 'trào nước mắt' vì 1 câu nói của chồng ngoại quốc!

Sau bao ngày chờ đợi, Lan Phương đã đăng tải bài thông báo tin đã hạ sinh thành công con thứ hai vào đúng ngày sinh nhật của mình (5/3). Nhóc tỳ thứ 2 nhà nữ diễn viên được sinh mổ, cân nặng 3,790kg và có tên là Mia Mai Duffy.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ hình ảnh gia đình 4 người đầy ấm áp và bộc lộ bật khóc khi chứng kiến hành động đầy yêu thương của ông xã dành cho mình. Cô kể: "Hôm nay anh David đăng post chia sẻ về em bé Mia trên Facebook của anh ấy. Trong đó có câu nói về Phương: “Phuong has shown amazing strength throughout this journey and I’m so very proud of her” (Tạm dịch: Phương đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời trong suốt hành trình này và tôi rất tự hào về cô ấy).