Trước thông tin này, rất nhiều sao Việt đã lên tiếng động viên Nhã Phương, khuyên cô nên bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng Nhã Phương quá lụy tình khi cứ mặc nhiên tha thứ cho Trường Giang năm lần bảy lượt như vậy. Trong đó, ca sĩ Khánh My đăng tải một bài chia sẻ khá gay gắt, bị cho là đáng đá xéo nữ chính Tuổi thanh Xuân.

Nhã Phương được xem là cô gái đáng thương nhất showbiz lúc này - Ảnh: Internet

Mở đầu bài viết, Khánh My thẳng thắn nêu quan điểm rằng không thích những người phụ nữ tỏ ra đáng thương trong chuyện tình với người thứ 3. Mỹ nhân "nóng bỏng" khẳng định, lý do người đàn ông lăng nhăng nhiều lần là vì bạn gái của họ không dám cương quyết buông bỏ. Thậm chí, Khánh My còn ngầm ý ám chỉ các cô gái không dứt khoát trong tình yêu là ngu dại.

"Một lần bị lừa là xui. Lần thứ hai bị lừa là dại. Lần thứ ba bị lừa là ngu. Hay bị nghiện cảm giác bị lừa", Khánh My gay gắt.