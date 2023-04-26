Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen?

Hậu trường 26/04/2023 11:31

Bà mẹ một con trong tà áo dài trắng với kiểu "tóc ngắn búp bê" một thời, hình tượng chuẩn nữ sinh trung học.

Sau khoảng thời gian khá dài, đầu năm 2023 diễn viên Thuý Diễm mới chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ. Hơn 10 năm làm nghề, bà xã Lương Thế Thành luôn biết cách làm mới hình ảnh và nâng cao khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau. Đó cũng là lí do cô ấn tượng với vai diễn này và quyết định tham gia.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 1
Thuý Diễm cùng dàn diễn viên "Tình yêu bất tử" - Ảnh: FBNV.

Bộ phim Thuý Diễm đang đóng- “Tình yêu bất tử” được thực hiện bởi đạo diễn Trương Dũng. Phim truyền hình dài 77 tập và được lên sóng khung giờ vàng của Đài truyền hình Vĩnh Long. Lần trở lại màn ảnh này, nữ diễn viên khiến người hâm mộ rất bất ngờ khi nhận vai phản diện.

Trong những lần chia sẻ trước đây, cô cho biết nhân vật của mình thuộc tuyến phản diện, mang vẻ ngoài có phần yếu đuối, tiểu thư và nữ tính nhưng sâu bên trong lại là tâm hồn có thể điên cuồng và bất chấp mọi thứ vì tình yêu.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 2
Thuý Diễm và bạn diễn- diễn viên Thanh Thức trong phim - Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Thuý Diễm cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và hình ảnh liên quan đến công việc. Mới đây nhất chính là ảnh tạo hình nhân vật của cô trong “Tình yêu bất tử”. Chia sẻ loạt ảnh chung khụg hình với diễn viên Anh Tài cũng đang trong hình tượng nhân vật, Thuý Diễm viết:

“Nay đạo diễn kêu tụi tui con trai làm lớp 12, con gái làm lớp 10. Ok am fine anh ơi. Tụi em ổn”.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 3

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 4
Thuý Diễm được khen nhan sắc trẻ mãi theo thời gian khi vào vai nữ sinh lớp 10 - Ảnh: FBNV.

Trong ảnh, bà mẹ một con diện áo dài trắng, mái tóc ngắn kiểu búp bê quen thuộc với thế hệ 8X, 9X thuở còn đi học, tay mang cặp… Chuẩn hình tượng của một nữ sinh cấp 3. Điều đáng nói, dù đã ở tuổi 36 nhưng nhan sắc Thuý Diễm lại hoàn toàn phù hợp khi vào vai kém tuổi thật đến khoảng 20 tuổi.

Ngay khi những bức ảnh “Thuý Diễm nữ sinh” được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã không tiếc lời khen dành cho nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên. Trong đó, có bình luận còn nhận xét Thuý Diễm trong hình ảnh này có thể dễ dàng liên tưởng đến Thuý Diễm phiên bản 20 năm trước.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 5
Cô tiết lộ diễn viên Anh Tài vào vai nam sinh lớp 12 còn cô học lớp 10 - Ảnh: FBNV.

NTK Đỗ Long đã phải cảm thán trước nhan sắc của vợ Trương Thế Thành: "Quá teen và trẻ luôn vậy trời… Mặt em bao nhiêu năm y chang hả Diễm?". Diễn viên Kha Ly lại nhận xét: "Trẻ thấy ham nha".

Đây không phải lần đầu tiên dân mạng ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung của Thuý Diễm. Mỗi lần nhìn lại hình ảnh cô thời đóng những bộ phim truyền hình đình đám cách đây hàng chục năm trước, khán giả vẫn nhận xét trông Thuý Diễm không có sự khác biệt lớn. Thậm chí, với sự chăm chút cho ngoại hình, Thuý Diễm ngày càng thăng hạng nhan sắc hơn.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 6
Thuý Diễm thử sức với nhiều vai diễn, không ngừng làm mới hình ảnh bản thân - Ảnh: FBNV.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất gặt hái nhiều thành công, Thuý Diễm còn được khán giả yêu mến khi nhìn cách cô vun vén, giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, nuôi dạy con… Song song với phát triển sự nghiệp.

Thuý Diễm U40 đóng vai học sinh lớp 10, nhan sắc sau hoá thân ra sao để dân mạng phải xuýt xoa khen? - Ảnh 7
Vợ chồng Lương Thế Thành vẫn giữ được "lửa" hôn nhân sau 7 năm về chung một nhà - Ảnh: FBNV.

Vài tháng trước, vợ chồng Thuý Diễm còn bật mí đang xây dựng tổ ấm mới với không gian rộng rãi, khang trang hơn. Đặc biệt cô còn tiết lộ sẽ lên kế hoạch có thêm con để gia đình thêm trọn vẹn khi ngôi nhà hoàn thiện.

Tuổi 36 thăng hạng của Thuý Diễm: Sự nghiệp thành công, tậu hẳn cơ ngơi mới tặng riêng bố mẹ chồng

Tuổi 36 thăng hạng của Thuý Diễm: Sự nghiệp thành công, tậu hẳn cơ ngơi mới tặng riêng bố mẹ chồng

Bà xã Lương Thế Thành không chỉ thăng hạng về nhan sắc, vóc dáng mà còn có thêm thành quả là căn nhà mới khi bước vào tuổi 36.

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