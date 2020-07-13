Thân thiết bên mẹ chồng tương lai đã đành, bạn gái Chi Bảo còn gây bất ngờ khi giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhân vật này

Hình ảnh mới nhất của Lý Thùy Chang – bạn gái Chi Bảo trên trang Facebook cá nhân đang nhận được sự quan tâm của không ít cư dân mạng.

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, Chi Bảo và bạn gái kém 16 tuổi thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết bên nhau lên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét bạn gái Chi Bảo - Lý Thùy Chang không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn là người khôn khéo trong cách ứng xử.

Chi Bảo và bạn gái hot girl - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Lý Thùy Chang vừa đăng tải hình ảnh bên mẹ chồng tương lai và vợ cũ của bạn trai. Đi kèm với hình ảnh, người đẹp viết: “Gia đình nhỏ nhỏ – Hạnh phúc to to”.

Qua hình ảnh chia sẻ, Thùy Chang cùng gia đình bạn trai đã có buổi tụ tập ăn uống và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Điều đáng chú ý là cuộc gặp mặt này còn có sự xuất hiện của vợ cũ Chi Bảo.

Hậu ly hôn, Chi Bảo vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với vợ cũ - Ảnh: FB

Thùy Chang thân thiết bên mẹ chồng tương lai và cả vợ cũ Chi Bảo - Ảnh: FB

Thùy Chang đọ sắc cùng vợ cũ Chi Bảo - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Thùy Chang nhận được nhiều lời khen ngợi vì cách hành xử đầy văn minh của mình: “Luôn lan tỏa yêu thương đó là hạnh phúc cháu yêu”, “Lúc nào chị yêu cũng lây lan năng lượng yêu đời cho mọi người”, “Em chị giỏi lắm, chân thành từ trái tim tới trái tim”, “Hạnh phúc quá”…

Đây không phải lần đầu tiên Lý Thùy Chang nhận được lời khen từ công chúng khi đối xử tốt với con riêng của người yêu, đồng thời giữ được mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai và vợ cũ Chi Bảo.

Chi Bảo quấn quít bên bạn gái kém 16 tuổi tại sự kiện, hội ngộ cùng Trương Ngọc Ánh Chi Bảo và bạn gái trẻ tuổi quấn quít nhau khi cùng tham gia sự kiện, cả hai thoải mái xưng hô vợ chồng rất tình cảm trước đám đông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-thiet-ben-me-chong-tuong-lai-da-danh-ban-gai-chi-bao-con-gay-bat-ngo-khi-giu-moi-quan-he-tot-dep-voi-nhan-vat-nay-368807.html