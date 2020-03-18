Tâm sự xúc động của em chồng Hà Tăng khi nhận kết quả âm tính lần 1 với Covid-19

Sau nhiều ngày cách ly điều trị, Tiên Nguyễn vui mừng thông báo kết quả xét nghiệm lần thứ nhất đã âm tính với dịch Covid-19.

Ngày 9/3, Tiên Nguyễn được gia đình thuê máy bay riêng đưa về TP. Hồ Chí Minh và được cách ly điều trị vì dương tính với Covid-19. Trước đó, cô đã tham dự tuần lễ thời trang tại Milan (Ý) và có tiếp xúc với "bệnh nhân 17".

Sau gần 10 ngày điều trị, mới đây, em chồng Tăng Thanh Hà đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình. Cô cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Tiên Nguyễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19 - Ảnh: Instagram

Thông qua Instagram cá nhân, cô không giấu được niềm vui sướng và xúc động. Tiên Nguyễn bày tỏ lòng biết ơn với gia đình, bạn bè và các bác sĩ, y tá đã tận tình chăm sóc và chữa trị cho mình suốt thời gian qua.

Cô viết: "Thương ba, má, gia đình và bạn bè... không được ngon giấc vì mong tin con từng giờ, từng ngày!

Biết ơn các bác sĩ, anh chị điều dưỡng ngày đêm căng mình vì sức khoẻ cộng đồng. Tự hào vì biết thông tin cả nước cùng chống dịch. Gia đình Tiên đã chung tay vì cộng đồng, các bạn cùng đóng góp nhé. Niềm tin vào Việt Nam thắng dịch bệnh hơn bao giờ hết".

Tiên Nguyễn được gia đình thuê máy bay riêng đưa về nước và cách ly hoàn toàn trên đường di chuyển - Ảnh: Internet

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho biết, ca nhiễm Covid-19 thứ 32 tại Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, bệnh nhân đã ăn uống bình thường, ho ít, hết sốt, sức khỏe ổn định. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/3 là âm tính lần 1.

Đồng hành cùng chị gái tại Ý, em trai Tiên Nguyễn giờ ra sao? Nhiều người thắc mắc em trai Tiên Nguyễn – người đã đồng hành cùng cô tại Ý hiện sức khỏe ra sao sau khi Tiên Nguyễn nắc COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-xuc-dong-cua-em-chong-ha-tang-khi-nhan-ket-qua-am-tinh-lan-1-voi-covid-19-354076.html