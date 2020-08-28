Ngắm nhan sắc của 2 con gái Lý Hải - Minh Hà, khuôn mặt xinh đẹp 'cực phẩm' và giống như sinh đôi

Hậu trường 28/08/2020 17:03

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng khi khoe hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Hiện gia đình Lý Hải - Minh Hà đang có chuyến du lịch hè cùng các con tại Nha Trang. Trên trang cá nhân, vợ chồng nhà sản xuất phim "Lật mặt" cập nhật nhiều khoảnh khắc vui vẻ của cả gia đình để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

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Gia đình Lý Hải chụp ảnh gia đình tại Nha Trang - Ảnh: FB
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Vợ chồng nghệ sĩ cho các con khám phá thiên nhiên - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh được đăng tải, đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Minh Hà diện đồ đồng điệu với hai "công chúa nhỏ" Cherry và Sunny. Trong ảnh, 3 mẹ con diện đồ giống nhau chụp ảnh kỷ niệm. Hai ái nữ nhà Lý Hải rất dạn dĩ và biết cách tạo dáng trước ống kính.

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Minh Hà chụp ảnh bên 2 cô con gái cưng - Ảnh: FB

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Con gái Lý Hải được nhận xét càng lớn càng giống nhau - Ảnh: FB

Dân mạng dành lời khen cho sự đáng yêu của Cherry và Sunny. Nhiều ý kiến nhận xét hai bé càng lớn càng xinh xắn và có nhiều nét giống nhau.

Mọi người bày tỏ: "Sunny lớn không nhận ra", "3 mẹ con đáng yêu quá, các bé ngày càng giống mẹ Hà", "Sunny và Cherry xinh quá, mặt giống như sinh đôi luôn", "2 bé giống tới nỗi nhìn như song sinh á"... Nhiều sao Việt như Vy Oanh, Thanh Thúy, Ốc Thanh Vân... cũng để lại bình luận khen nức nở.

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Nhan sắc xinh đẹp của mẹ 4 con Minh Hà - Ảnh: FB

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Ở tuổi ngoài 30, vợ Lý Hải vô cùng gợi cảm sau 4 lần sinh nở - Ảnh: FB

Lý Hải và Minh Hà được xem là "gia đình đông con" nhất nhì làng giải trí Việt. Sau 10 năm "về chung nhà", cả hai có với nhau 4 người con "đủ nếp đủ tẻ". Tổ ấm ngập tràn tiếng cười của cặp đôi khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Lý Hải và Minh Hà con gái Lý Hải vợ Lý Hải

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