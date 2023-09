Mỹ nhân Việt hào hứng với tiệc báo hỷ ông trùm hoa hậu Mã Siêu

Vốn là người kín tiếng trong giới showbiz, câu chuyện tình yêu của Mã Siêu cũng khiến người trong giới đặt nhiều câu hỏi, bởi chưa bao giờ thấy anh xuất hiện hay có cử chỉ thân mật với bất kỳ 1 mỹ nhân nào hay 1 hot girl nào, trang cá nhân tuyệt nhiên chỉ có những thông tin chung chung và không có bóng dáng của một bông hồng nào đáng nghi ngờ. Sau khi chính thức cầu hôn, câu chuyện tình yêu đó khiến nhiều nghệ sĩ bạn bè trong giới vô cùng thích thú. Sau màn đám cưới liên tỉnh từ Nam ra Bắc.

Ngày 14/11 này cặp đôi dễ thương nhất thời gian qua theo lời chia sẻ hot girl Huyền Anh hay cặp đôi hot nhất thời gian qua theo chia sẻ của mỹ nhân Sella Trương khi nhận thiệp báo hỉ.

Hay như Á hậu Trà Giang hí hửng khoe trên trang cá nhân" U want merry me??? Đám cưới "ông trùm hoa hậu" chứ hok phải e!!!e dc mời đi ké thui ah,bữa giờ có vụ cầu hôn của ông trùm mà làm rầm rần thiên hạ quá đi mất,lồng lộn còn hơn celeb lun hà!!"

Người đẹp Vương Thu Phương cũng không khỏi phấn khích khi chia sẻ : Đã nhận được thiệp cưới của cô dâu chú rể ‪#‎masieulananh‬. Lên đồ chuẩn bị đi dự ‪#‎damcuoingontinh‬.Dự là sẽ rầm rộ lắm đây! P/s: Chọn black,white hay blue navy cho dress-code ‪#‎masieuwedding‬ đây nhỉ?

Người đẹp Hoa khôi áo dài Thanh Nhàn sau khi nhận thiệp đã thốt lên "gặp chàng chú rể nổi đình nổi đám showbiz hổm rày đến giao tấm thiệp cưới đẹp mê hồn trận. Hẹn gặp nhao ở ‪#‎damcuoingontinh‬ của 2 vc nhé anh Le Ba Hai Sieu và Dang Lan Anh ơi"

1 người đẹp khác từ hoa khôi áo dài là Phi Phi cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Theo dự đoán sẽ có rất nhiều mỹ nhân Việt sẽ tham dự đám cưới tiệc báo hỉ của ông trùm hoa hậu Mã Siêu vào cuối tuần này, có thể kể đến là những hoa hậu, mỹ nhân đã từng cộng tác với Mã Siêu như Hoa hậu Ngọc Diễm, Maria Đinh Phương Anh, Phan Lê Ái Phương, Karik, Hoa hậu Diễm Hương... Mỹ nhân Julia Hồ đang ở Mỹ sẽ không có mặt trong tiệc báo hỉ lần này.

Á hậu Trương Thị May rất phấn khởi khi nhận thiệp cưới của ông trùm quản lý Hoa hậu Mã Siêu.

Trên trang cá nhân của cặp đôi Mã Siêu và Lan Anh thời gian qua cũng cập nhật rất nhiều thông tin thú vị khiến khách mời vô cùng thích thú như hàng loạt quà tặng trị giá, chú rể sẽ đãi mọi người bữa tiệc âm nhạc do DJ Kenzo giải nhất cuộc thi Pioneer DJ 2010, đạo diễn hay các tiết mục dancing do nhóm Free Style hỗ trợ, đây cũng là nhóm nhảy hỗ trợ anh thực hiện màn cầu hôn. Sau ngày đám cưới chính thức 1 tháng cặp đôi này mới chịu tổ chức tiệc báo hỉ cho bạn bè, theo tìm hiểu thì chú rể muốn tổ chức báo hỉ trùng với sinh nhật vợ anh. Để chuẩn bị cho tiệc báo hỉ lần này trang phục cô dâu sẽ do NTK Vincent Đoàn thiết kế riêng, anh cũng là người đã thiết kế 4 bộ áo cưới cho cô dâu trong lần này cũng như cho mượn các trang phục chụp hình cưới.

Quà tặng cho khách mời gồm 7 đôi converse, 10 set nước hoa cao cấp, 10 voucher nghĩ dưỡng 5 sao, 6 tai nghe handmade, Voucher spa 5 triệu có 20 cái, 22 chai rượu có tổng trị giá hơn 100tr đồng.